« Hawkeye »: date de sortie sur Disney Plus, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout

Après le succès de « WandaVision », « Falcon and the Winter Soldier », « Loki » et « What If », Disney Plus et Marvel préparent la première de leur cinquième série, « Hawkeye », qui comportera six chapitres et racontera comment Clint Barton (Jeremy Renner) a rencontré sa disciple Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

La série qui se déroule après les événements du film « Avengers : Fin de partie”(2019) est basé sur les bandes dessinées de Matt Fraction, David Aja et Javier Pulido qui se concentrent sur la vie de Barton loin des Avengers, isolé du monde, mais aidant toujours à assurer la sécurité de son quartier.

Après plusieurs reports en raison de la pandémie de Covid-19, le tournage de «Oeil de faucon« A commencé début décembre 2020 et s’est terminé le 21 avril 2021 à New York, réalisé par Bert & Bertie et Rhys Thomas, et Eric Steelberg en tant que directeur de la photographie. Les photos de l’ensemble indiquent que la fiction se produirait pendant la saison de Noël.

Clint Barton sera le mentor de Kate Bishop dans « Hawkeye » (Photo: Disney + / Marvel Studios)

HISTOIRE DE « HAWKEYE »

Selon le synopsis officiel de «Oeil de faucon« , » L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple dans l’après-Endgame à New York : retourner auprès de sa famille pour Noël. C’est possible? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un super-héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble lorsqu’une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit des fêtes. »

Comment cela se rapportera-t-il à « Veuve noire« ? Dans la scène post-générique dudit film, la mystérieuse Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) se présente à Yelena Belova et lui demande si elle veut se venger de l’homme responsable de la mort de Natasha Romanoff. Puis il lui montre une photo de Clint Barton.

Bien que les fans sachent que Clint a essayé de sauver Nat et de se sacrifier à la place, Yelena n’en a aucune idée, donc elle le poursuivra probablement pour se venger, et Bishop interviendra-t-il dans la bataille ?

BANDE-ANNONCE DE « HAWKEYE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « HAWKEYE »

Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton / Hawkeye

Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop

Vera Farmiga : Eleanor Bishop

Fra Fee en tant que Kazi

Tony Dalton dans le rôle de Jack Duquesne

Zahn McClarnon dans le rôle de William Lopez

Brian d’Arcy James

Alaqua Cox dans le rôle de Maya Lopez / Echo

Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova

Ben Sakamoto dans le rôle de Cooper

Ava Russo dans le rôle de Lila

Cade Woodward comme Nathaniel

liane ramirez

Avrill Gomez

Vera Farmiga incarne Eleanor Bishop dans « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios/Disney+)

ÉQUIPE CRÉATIVE DE « HAWKEYE »

Créateur : Jonathan Igla

Producteurs exécutifs : Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Trinh Tran, Rhys Thomas

Jonathan Igla

Photographie : Eric Steelberg

QUAND « HAWKEYE » SERA-T-IL SORTI ?

« Oeil de faucon« Sera publié le 24 novembre 2021 au Disney Plus dans le cadre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel (MCU).