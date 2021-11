« Hawkeye » Chapitre 1 : la rencontre de Clint Barton et de son héritière Kate Bishop

ATTENTION, ALERTE SPOILER. « Oeil de faucon», La nouvelle mini-série Disney Plus et Marvel, se déroule après les événements du film« Avengers : Endgame »(2019) et se concentre sur Kate Bishop, une archère qualifiée dont l’excès de confiance obscurcit parfois son jugement, qui se termine mêlée à un complot criminel, et Clint Barton, qui est contraint d’interrompre son voyage de Noël tant attendu à New York avec ses enfants lorsqu’une partie douloureuse de son passé refait surface.

‘Never Meet Your Heroes’ s’ouvre avec une petite Kate écoutant une dispute de ses parents, Derek (Brian d’Arcy James) et Eleanor (Vera Farmiga). C’est un souvenir de 2012, donc la dynamique familiale est perturbée par l’invasion Chitauri. Bien que mère et fille s’en sortent vivants, Derek n’a pas la même chance.

Après cet événement traumatisant, Kate demande à sa mère de l’inscrire à des cours de tir à l’arc. Lorsque « Oeil de faucon« Avant le présent, Kate Bishop, une téméraire de 22 ans, est montrée en train de détruire le clocher de son université qui vaut des millions de dollars.

Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop dans « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios / Disney +)



KATE BISHOP DEVIENT RONIN

De retour à la maison, le personnage de Hailee Steinfeld assiste à un événement caritatif, où il rencontre Armand Duquesne, un homme très riche qui lui révèle qu’Eleanor est fiancée à Jack. Après avoir entendu comment Armand a menacé sa mère, Kate décide de le suivre pour savoir s’il est quelqu’un de dangereux, atteignant ainsi une vente aux enchères au marché noir.

Au cours de l’événement secret, des objets de valeur tels que l’épée de Ronin, le costume de Ronin et une mystérieuse horloge liée à la tour des Avengers sont mis aux enchères. Justement, ce dernier article est ce que recherche la mafia sportive, alors il fait irruption dans la place et ils provoquent un tollé.

Au milieu de la confusion, Jack garde l’épée de Ronin et Kate enfile le costume pour faire face à de dangereux criminels. Bien qu’ils parviennent à échapper au combat et à sauver Lucky le chien pizza, il est capturé par certaines caméras et attire l’attention des ennemis du guerrier solitaire.

Malgré le danger, Kate entre dans la maison d’Armand Duquesne pour enquêter davantage sur l’homme mystérieux, mais découvre seulement qu’il a été assassiné. Alors qu’elle tente de s’échapper, elle est acculée par la mafia sportive. en quête de vengeance.

Kate Bishop en tenue de Ronin en s’échappant du Sports Mob (Photo : Marvel Studios / Disney +)

CLINT BARTON SAUVE KATE BISHOP

Pendant ce temps, Clint Barton, qui a promis à ses enfants un Noël inoubliable, assiste avec eux au spectacle de Broadway « Rogers: The Musical ». Voir une actrice déguisée en son meilleur ami Nat l’affecte beaucoup, alors elle préfère se retirer.

Après un dîner de famille, elle retourne à l’hôtel et, en regardant un reportage sur le retour de Ronin à New York, se rend compte que ses projets pour Noël pourraient être légèrement retardés.

Finalement, Oeil de faucon Il arrive à temps pour empêcher la mafia sportive de blesser Kate Bishop, bien qu’avant de découvrir que c’était elle, son intention était seulement de récupérer le costume et d’affronter l’imposteur.