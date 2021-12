« Hawkeye » aura-t-il la saison 2 sur Disney Plus ?

« Oeil de faucon», Une série Marvel et Disney Plus mettant en vedette Jeremy Renner dans le rôle de Clint Barton / Hawkeye et Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop, créée le 24 novembre 2021 et s’est terminée seulement le 22 décembre, mais les fans demandent déjà une deuxième livraison.

Dans ses six premiers épisodes, la fiction suit l’histoire du super-héros Clint Barton qui vit à New York après les événements de « Avengers : Fin de partie« Après le coup. En tant qu’ancien Avenger, il doit travailler aux côtés de la jeune Kate Bishop pour affronter les ennemis de son passé en tant que Ronin afin de retourner dans sa famille à temps pour Noël.

En outre, « Oeil de faucon« Amène de nouveaux personnages à MCU comme Maya Lopez, et marque le retour de Vincent D’Onofrio comme Kingpin. Alors, y aura-t-il une nouvelle saison de cette série ?

Yelena Belova était prête à tout pour assassiner Clint Barton (Photo : Disney+)

HAWKEYE, AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Disney n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série Marvel, mais apparemment dans le dernier chapitre, il est possible que les aventures de Clint Barton et Kate Bishop se poursuivent dans une nouvelle fournée d’épisodes.

Peut-être qu’il a le même sort que « Loki » O « Et qu’est-ce qui se passerait si …?« Cela a été renouvelé peu de temps après la fin de leurs premières saisons. À cet égard, le duo de réalisateurs Bert & Bertie a déclaré à Buzzfeed que :

« C’est excitant d’entendre les fans réclamer une saison 2. On ne peut rien dire. Je pense que c’est quand vous savez que vous faites quelque chose de bien et que les gens sont vraiment satisfaits. Ils ont été présents sur ces montagnes russes et ils en veulent plus. Plus de Kate, plus de Yelena, plus de tout. C’est l’univers cinématographique Marvel, donc ces histoires continuent, n’est-ce pas ?”.

Bien que la plateforme de streaming ne renouvelle pas « Oeil de fauconCela ne veut pas dire que Clint, Kate et Yelena n’apparaîtront plus dans d’autres projets du Marvel Cinematic Universe (MCU, pour son acronyme en anglais).

Selon le producteur Trinh Tran, Renner pourrait encore avoir un avenir dans le MCU. « Il y a toujours de nouvelles histoires à raconter, notamment avec Clint Barton. Il y a beaucoup plus à explorer. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera, mais Jeremy est incroyable de travailler avec. Il aime son personnage. Il est la seule personne qui sait vraiment qui est Clint Barton. Je pense qu’il y a des possibilités. On verra», a-t-il expliqué à CinePOP.

Kate Bishop et Clint Barton se battant en équipe à la fin de « Hawkeye » (Photo : Marvel Studios/Disney+)

QUAND LA SAISON 2 DE « HAWKEYE » SERA-T-ELLE SORTIE ?

Oui Disney plus confirme une deuxième saison de « Oeil de fauconTrès probablement, les nouveaux épisodes seront diffusés en 2023 ou même plus tard.