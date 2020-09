Hawkeye arrive sur Marvel’s Avengers en novembre

Si seul quelques jours avant la première de Marvel‘s Avengers Nous continuons à recevoir des informations sur les futurs personnages. Certains avaient déjà été présentés auparavant, comme Hawkeye, mais sans date de sortie officielle; jusqu’à hier, où ils nous ont fourni des informations à ce sujet.

Hier, il y avait un événement dédié exclusivement aux nouveaux Marvel’s Avengers, où plusieurs détails intéressants sur le titre ont été publiés et quels étaient certains de ses plans pour l’avenir. Ils nous ont montré plus en détail les missions après avoir terminé le jeu, plus d’informations sur les événements des saisons, même de nouveaux héros ont été introduits, tels que Kate Évêque, qui viendra après le lancement. Jusqu’à récemment, nous ne connaissions que la date de quelques héros, et hier, nous avons été informés de la date de Kate, la première héroïne à arriver après le lancement officiel. Mais, Quand aurons-nous son mentor à l’intérieur de Marvel Avengers?

Les héros après le lancement de Marvel’s Avengers

Avant que la date d’arrivée de Hawkeye ne soit révélée, il a été confirmé que Clint Barton cela faisait partie de l’arc narratif qui nous sera présenté avec l’arrivée de Kate. Une histoire qui commence avec elle en octobre et se termine en novembre avec l’arrivée de Clint Barton. Mois au cours duquel nous découvrirons non seulement la fin de cette première histoire post-lancement, mais aussi où nous pourrons également jouer avec Hawkeye.

En plus de ces deux héros déjà confirmés, nous en avons bien d’autres, comme L’homme fourmi, qui, nous le savons, est déjà en route. Mais ils ne seront pas les seuls, car nous savons qu’il y en aura beaucoup plus à l’avenir. Tout cela n’est toujours pas confirmé, mais nous pouvons être presque sûrs de l’arrivée de Elle–Ponton et Guerre Machine. ET tout cela grâce aux données extraites de la version bêta que nous avions il y a quelques semaines.

Marvel’s Avengers sera disponible ce vendredi 4 septembre 2020 sur Xbox One, PS4, PC et Google Stadia.