Hawkeye : À quelle heure la finale de la série Marvel est-elle diffusée sur Disney + ?

in

L’attention des adeptes de la Univers cinématographique Marvel a été entièrement capturé par la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Cependant, quelque chose de très important est sur le point de se produire dans Disney + et aura d’autres personnages de la franchise de super-héros comme protagonistes. C’est le dernier épisode de Oeil de faucon, fiction centrée sur Clint Barton (Jeremy Renner). Passez en revue tout ce que vous devez savoir avant de le voir!

Le 24 novembre, la production de Kevin Feige est arrivée sur la plateforme avec deux chapitres et, depuis lors, de nouveaux opus sont sortis chaque semaine. Ce sera demain, 22 décembre, quand nous verrons enfin la dernière aventure dirigée par l’Avenger, complétant ainsi la liste promise de six épisodes.

L’histoire a commencé juste au moment où le super-héros vivait à New York après les événements présentés dans Avengers : Fin de partie, également disponible sur Disney +. Ayant retrouvé sa famille après le coup, Barton semblait se concentrer sur les fêtes de fin d’année mais les ennemis de son temps passé comme Ronin Ils sont revenus pour mettre des obstacles sur leur chemin et se venger. Pour être à l’heure avec sa femme et ses enfants, il devra faire équipe avec une jeune femme.

Ce n’est rien de moins que… Kate Bishop ! Le personnage joué par Hailee Steinfeld Il est là pour rester dans le MCU. Présentée comme une archère de 22 ans très talentueuse, elle est la plus grande fan de Hawkeye et, maintenant, sa complice. Ils complètent également le casting Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Tony Dalton (Jack Duquesne), Fra Fee (Kazi), Zahn McClarnon (William Lopez), Brian d’Arcy James (Derek Bishop), Alaqua Cox (Maya Lopez) et Linda Cardellini (Laura).

+ A quelle heure voir Hawkeye sur Disney+ ?

Alerte spoil! Si vous avez vu tous les épisodes sortis jusqu’à présent, vous saurez que le personnage de Florence pug, Elena Belova, il est revenu venger la mort de sa sœur devant le Vengeur. Ce mercredi 22 novembre, nous verrons s’il sera vraiment en mesure de remplir sa mission. Pour profiter de l’épisode, vous pouvez le faire en entrant sur la plateforme Disney+ à partir des horaires indiqués pour chaque pays.

Mexique: 02h00

Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été lancé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂