Haven confirme son arrivée sur Xbox Series X à travers un nouveau gameplay

Il y a plus d’un an, Les boulangers de gibier, auteurs après la magnifique aventure de Furi, ils ont annoncé Havre, sa nouvelle production. En ce sens, ses débuts ont été si remarquables et si acclamés au sein de l’industrie que, automatiquement, cette révélation inédite était chargée d’attentes, qui ont augmenté avec le temps et, en parallèle, se sont montrées. plus de votre proposition. Pour le moment, le titre devrait voir le jour cette année et, en attendant la confirmation d’une telle éventualité, nous savons qu’il atteindra une plateforme plus.

En particulier, les responsables de la création ont révélé que La Xbox Series X bénéficiera également d’une version. La découverte a même été accompagnée de une gameplay –gracieuseté de l’IGN-, qui présente 10 minutes de gameplay du projet. Pendant une telle extension de temps, il convient de noter, nous avons l’occasion de voir la section audiovisuelle exceptionnelle du voyage, y compris également des éléments mécaniques tels que les ennemis, les combats, l’interface et d’autres composants connexes.

Havre, nous soulignons, sera mis en vente à une date encore à déterminer pour PC, Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus sur sa proposition, nous vous recommandons de consulter l’une de ses plus récentes bandes annonces, comme nous vous exhortons à apprécier votre remarquable ouverture cinématographique.

