Haven apporte le véritable amour sur PS4 à temps pour la Saint-Valentin

Les propriétaires de PlayStation 5 ont eu leur premier goût de l’amour numérique avec Haven le mois dernier en tant que studio The Game Bakers a donné la priorité à sa version actuelle, mais il est maintenant temps pour les joueurs de PlayStation 4 de se lancer également dans l’action. Ce RPG excitant a été officiellement daté du 4 février 2021 sur PS4, les couples ont donc beaucoup de temps pour se mettre dans l’ambiance de la Saint-Valentin 10 jours plus tard. Ou peut-être que cela peut être une entrée dans la soirée de ce jour fatidique?

Quoi qu’il en soit, nous avons attribué au jeu un 7/10 dans la revue Push Square, louant ses protagonistes, son atmosphère et sa bande-son impressionnante. « Son portrait d’une relation adulte est quelque chose à admirer, et il est difficile de ne pas se soucier du sort de Kay et Yu à la fin de ce qui est finalement une histoire d’amour assez touchante. » Nous n’avons eu aucune critique sur le plan technique, cela devrait donc fonctionner assez bien sur la PS4 également. Si ce n’est pas le cas, nous ne manquerons pas de vous en informer.