Haunted Mansion BTS Featurette va derrière le manège effrayant

Walt Disney Studios a partagé un nouveau regard sur les coulisses de leur dernière tentative d’amener le Maison hantée park ride à la vie sur grand écran. Après le film très critiqué d’Eddie Murphy il y a deux décennies, il semble que Disney maîtrise enfin Maison hantée en restant proche de ce qui a fait du trajet un plaisir pour la foule depuis si longtemps. La bande-annonce du nouveau film a donné un aperçu de la distribution d’ensemble, ainsi que de nombreux visuels familiers que les visiteurs du parc auront vus à plusieurs reprises. Maintenant, le dernier look a encore plus excité les fans pour l’arrivée du film plus tard cette année.







Maison hantée réunira une énorme distribution d’ensemble, ce qui semble certainement porter ses fruits dans ce qui a été vu jusqu’à présent. Selon le synopsis, le film « commence avec la mère célibataire Gabbie (Rosario Dawson) et son fils Travis (Chase W. Dillon) emménageant dans un vieux manoir. Cependant, ils découvrent bientôt que leur nouvelle maison n’est pas ce à quoi ils s’attendaient, car ils sont terrorisés par ses habitants surnaturels de longue date. Dans une tentative d’expulser les esprits, Gabbie fait appel à une équipe hétéroclite de soi-disant experts spirituels, comprenant un médium (Tiffany Haddish), un prêtre (Owen Wilson), un historien (Danny DeVito) et un guide touristique paranormal (LaKeith Stanfield). Le film mettra également en vedette les lauréats des Oscars Jamie Lee Curtis dans le rôle de Madame Leota et Jared Leto dans le rôle de Hatbox Ghost, ainsi que Winona Ryder dans un rôle sans nom.







Haunted Mansion pourrait être la nouvelle franchise basée sur les manèges de Disney.

Image via Disney

S’il y a une chose que Disney a prouvée, c’est qu’il suffit de très peu de choses pour transformer un trajet de 2 minutes en une franchise d’un milliard de dollars. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de quelques étoiles, d’un budget décent et d’une prémisse ou d’un personnage qui peut attirer l’attention dès le départ. Cela a bien sûr déjà été fait avec le pirates des Caraïbeset en 2021 Dwayne Johnson a dirigé Croisière dans la junglequi pourrait aligner une suite dans un futur proche.

Maison hantée a l’un des grands attributs du cinéma; quelque chose qui peut être à la fois effrayant et drôle en même temps. Le genre de la comédie d’horreur familiale est populaire depuis de nombreuses années, et si le film le joue bien, alors Maison hantée pourrait bien développer sa propre petite partie du paysage cinématographique dans un avenir proche.

Si les choses ne se passent pas comme prévu, alors Disney a de nombreux plans de sauvegarde en cours pour compenser cela. Scarlet Johansson a été attachée à la vedette dans La tour de la terreuravec Thor : Amour et tonnerreTaika Waititi est sur le point de réaliser, et Montagne du grand tonnerre est également dit d’obtenir son propre film de Des yeux de faucon Bert & Bertie.

Il est clair que Disney a deux règles concernant ses manèges de parc ; soit ils sont basés sur un film populaire, soit ils pourraient en inspirer un. Il reste à voir quels autres manèges rejoindront la liste à l’avenir, mais pour l’instant, Maison hantée ouvrira la voie en tant que dernière adaptation lors de sa première le 28 juillet.