Haunted Chocolatier est le prochain jeu du créateur de Stardew Valley

Eric Barone, également connu sous le nom de ConcernedApe, a annoncé son prochain match. Le développeur derrière la simulation agricole indépendante au succès retentissant Stardew Valley, de nombreux fans attendaient de savoir quel pourrait être son nouveau projet. Il s’appelle Haunted Chocolatier, et vous pouvez avoir un aperçu du gameplay initial dans le teaser ci-dessus.

En écrivant sur le site Web du jeu, Barone nous donne une vague idée de ce qu’est le jeu. Le cœur du jeu « implique la collecte d’ingrédients, la fabrication de chocolat et la gestion d’une chocolaterie », mais il assure qu' »il y a beaucoup plus dans le jeu que cela ». Dans la vidéo, il ressemble certainement à son prédécesseur, mais Barone dit qu’il existe des différences clés. Nous supposons que diriger une entreprise de chocolat à l’intérieur d’un château hanté est au moins une différence.

« Comme Stardew Valley, Haunted Chocolatier est un autre » jeu de ville « , où vous déménagez dans une nouvelle ville et essayez un nouveau mode de vie », écrit-il. « Vous apprendrez à connaître les habitants de la ville, atteindrez vos objectifs et progresserez de plusieurs manières. Tout cela est similaire à Stardew Valley. » Il poursuit en expliquant que le gameplay et le thème sont assez différents, qualifiant Haunted Chocolatier de « plus un RPG d’action que Stardew Valley ».

Barone développe le jeu en solo depuis environ un an et ne sait actuellement pas quand s’attendre à ce que le jeu soit terminé. Les plates-formes sont également vagues, bien qu’il dise qu’il a « tout à fait l’intention de l’apporter aux autres grandes plates-formes » en plus du PC. Ce n’est évidemment que le début, mais il est probablement prudent de supposer que cela finira par se retrouver sur PlayStation 5.

Alors, que pensez-vous de Haunted Chocolatier ? Êtes-vous impatient de jouer à un nouveau jeu de ConcernedApe ? Jouez-vous toujours à Stardew Valley ? Faites-vous plaisir dans la section commentaires ci-dessous.