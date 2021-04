Hatinh Interactive dévoile la bande-annonce de Tandem: A Tale of Shadows

Une fillette de dix ans, son ours en peluche et de nombreuses énigmes. Tout cela nous attend dans le nouveau trailer de Tandem: A Tale of Shadows.

Nous, fans de jeux vidéo indépendants, avons de la chance. Aujourd’hui, nous présentons le premier Bande-annonce Tandem: A Tale of Shadows, un titre qui contient des mécanismes de plate-forme, la résolution de casse-tête et pas mal de secrets cachés. Mais vous n’êtes pas obligé de m’écouter, vérifiez-le par vous-même.

Les gars de Monochrome avec Hatinh Interactive en tant que rédacteurs nous ont présenté leur nouveau travail. Cette fois, c’est un travail de plates-formes et d’énigmes, avec un décor victorien et une esthétique qui pourrait être signée par Tim Burton lui-même.

Le jeu nous met dans la peau d’Emma, ​​une fillette de dix ans qui, avec son ours en peluche nommé Fenton, enquête sur la disparition de Thomas Kane dans un manoir mystérieux.

Tout au long de l’aventure, nous devrons alterner le contrôle entre les deux personnages. Avec la jeune femme, nous aurons une perspective aérienne, tandis qu’avec son tendre compagnon la vue se déplacera vers une plate-forme de déplacement plus latérale.

Afin d’avancer et de résoudre les différents obstacles ou énigmes qui nous sont présentés, nous devons utiliser toutes les compétences disponibles des protagonistes. Par exemple, Emma peut éclairer certaines zones pour qu’elles projettent des ombres dans une certaine direction, tandis que Fenton peut marcher dessus et ainsi éviter tout type de difficulté.

Et ce n’est pas tout, puisque lors de ce voyage, nous devrons affronter de puissants boss finaux. Puisque la petite fille est contre la violence et n’attaque pas, nous devrons résoudre le scrutin avec ingéniosité.

Tandem: A Tale of Shadows n’a pas encore de date de sortie, mais est attendu plus tard cette année sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.

Allons-y!