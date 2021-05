«Hash Pipe» de Weezer était sur le point d’être enregistré par Ozzy Osborne

Dans un autre monde, la chanson « Hash Pipe » interprétée par Weezer en 2001 dans le cadre de son troisième album studio, « The Green Album », aurait été interprétée par nul autre que l’icône du heavy metal Ozzy Osbourne, selon le Frontman et le chanteur du groupe de rock alternatif, Rivers Cuomo.

Lors d’une récente interview que Cuomo a faite pour Guitar World, Cuomo a commenté: « Une fois, je pense que c’était en 2000, (Osbourne) m’a demandé si j’avais des chansons pour lui et je venais d’écrire ‘Hash Pipe’. Bien que Cuomo ait offert le sujet à Osbourne plutôt que de le garder pour son propre groupe, le metalhead a choisi de ne pas l’accepter.

Il a fini par ne pas l’utiliser. Dans une autre réalité, cela aurait pu être intéressant de l’entendre chanter cette chanson.

Weezer finirait par garder la chanson, qui est devenue l’un de ses plus grands succès commerciaux. Cependant, le groupe de rock alternatif a dédié un hommage au Prince of Darkness à travers la chanson « Blue Dream », appartenant à leur nouvel album « Van Weezer ». Sur ce morceau, ils ont utilisé le célèbre riff de « Crazy Train », l’un des singles les plus acclamés d’Osbourne.

Sur l’utilisation de ce riff (considéré comme l’un des plus emblématiques de l’histoire du rock), Cuomo souligne que la chanson avait à l’origine son propre riff, mais que ce n’était pas « le plus grand riff de guitare de tous les temps ». Ce serait le représentant du groupe qui a suggéré qu’ils utilisent le thème d’Osbourne comme base.