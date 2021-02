Hasbro renouvelle son contrat Fortnite | Nouveaux jeux, jouets et figurines d’action épiques à venir

Hasbro, la célèbre société de fabrication de jouets, de figurines d’action et de jeux, a prolongé son contrat avec Fortnite développeur Epic Games! Cette prolongation agit comme un renouvellement de cinq ans de l’accord initial de deux ans.

Pour le moment, il n’y a pas de gamme officielle de jouets à venir sur le marché, mais il y a un aperçu général. L’avenir de cet accord devrait s’attendre à de nouveaux Fortnite– des objets de collection, des figurines d’action et des fonctionnalités du jeu inspirés!

Pour référence à certaines des marques les plus populaires de Hasbro que nous peut voir s’impliquer dans une sorte de Fortnite collaboration, nous avons déjà commencé à réfléchir à de nouvelles idées de jouets. Ce sont, bien sûr, des spéculations et des vœux pieux, mais vous pouvez consulter notre liste ci-dessous.

Mon petit Poney (Non, vraiment. Nous les verrons remplacer les lamas pendant un moment. Pari.)

Nerf (SUITE FORTNITE PISTOLETS)

Jenga (Fortnite style ressource?)

Transformateurs (Ce serait incroyable si nous les voyions dans le jeu.)

Power Rangers (S’il vous plaît, oh s’il vous plaît. Nous, les enfants des années 90, sauterions directement.)

Pâte à modeler (D’accord, peut-être que nous lançons juste des idées, en espérant que Hasbro et Fortnite considérez-les.)

M. Potato Head (FAIS LE, FORTNITE. Nous voulons voir M. Potato Head avec un tireur d’élite à verrou.)

En rapport: Alien’s Xenomorph XX121 arrive sur Fortnite! Voici ce que nous savons! – Guides de jeu Pro

Ce qui devrait être une merveilleuse nouvelle pour les collectionneurs de Fortnite jouets et figurines, les deux dernières années ont déjà vu Fortnitede marque Nerf Guns. Également étendu sur les étagères des allées de jouets était Monopole-à thème Fortnite jeu de plateau. Ces jouets et jeux de société ont été créés dans le cadre du contrat de deux ans entre Hasbro et Epic Games en 2019.

« L’expertise de Hasbro dans le domaine des segments de figurines de collection et de jeux de rôle a donné des résultats incroyablement positifs pour notre longue liste de marques d’action basées sur le divertissement », a déclaré Adam Biehl, vice-président directeur général chez Hasbro, Inc. « Nous avons eu un énorme succès en collaborant avec Epic Les jeux et le Fortnite au cours des dernières années, et ce partenariat élargi de licence de produits nous permet de proposer une gamme incroyable de Fortnite des jouets inspirés et des objets de collection dont les fans seront convaincus que les fans seront ravis de découvrir. »

Vous connaissez probablement Hasbro en tant que créateur de jeux de société extrêmement populaires tels que Monopole, indice, et Connectez 4, parmi une variété d’autres. Ils sont également un fabricant de jouets extrêmement influent (pistolets Nerf, Beyblades et Play-Doh) et un fabricant de figurines d’action (GI Joe).

Bien que nouveau Fortnite les objets de collection sont dans des années, ce nouvel accord donne aux deux entreprises beaucoup de temps pour développer des idées et mettre en œuvre ces jouets sur les étagères, dans le jeu et finalement – dans nos maisons! Attendez-vous à voir des jeux, des jouets et des figurines d’action épiques à partir de l’automne 2021!

N’oubliez pas: 45secondes.fr maintient les choses à jour sur notre liste de Peaux et cosmétiques qui fuient pour Fortnite Saison 5!