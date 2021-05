Hasbro: Nouvelle réplique du populaire Iron Mans Nano Gauntlet

LG 55nano86

Téléviseurs - LG Série NANO86 Technologie NanoCell - Alpha 7 Gen4 AI 4K - Dolby Vision IQ & Dolby Atmos - Contrôle Vocal - Nouvelle Magic Remote - webOS 6.0 - Sport Alert - Optimiseur de Jeu - HDMI 2.1, VRR, ALLM et eARC Technologie NanoCell Le téléviseur NanoCell LG reproduit des couleurs pures en appliquant des nanoparticules d'environ 1 nm qui filtrent les couleurs ternes afin d'améliorer leur pureté, et ainsi offrir une expérience visuelle exceptionnelle. Alpha 7 Gen4 AI 4K Développé par LG, le processeur α7 Gen 4 AI 4K est le cerveau de votre téléviseur. La qualité d'image est optimisée : les couleurs sont plus riches et les scènes plus détaillées. Dolby Vision IQ & Dolby Atmos Faites de votre maison un véritable cinéma grâce au Dolby Vision IQ qui ajuste la luminosité, la couleur et le contraste en fonction du contenu et de l'éclairage de la pièce. Avec le Dolby Atmos, profitez d'un son qui vous enveloppe pour une immersion plus vraie que nature. Contrôle Vocal Les smart TV LG intègrent 3 Intelligences Artificielles : ThinQ pour vous simplifier la navigation et le paramétrage de votre TV au quotidien via la reconnaissance vocale. Google Assistant et Amazon Alexa pour des recherches et contrôler vos objets domotiques compatibles. Nouvelle Magic Remote La Magic Remote dispose d'un système de pointeur et une molette pour naviguer dans votre TV aussi simplement qu'avec une souris. Le nouveau design plus ergonomique facilite encore plus son utilisation pour un accès instantané à tous vos contenus. Le micro intégré permet de bénéficier de toutes les fonctions de reconnaissance vocale. webOS 6.0 Spécialement conçu pour les TVs LG, webOS 6.0 offre une expérience de navigation totalement optimisée. Fluide, rapide et puissant, ce nouveau home vous permet d'accéder instantanément à tous vos contenus et applications préférées (Netflix, Amazon Prime Video, Disney +,…) Sport Alert Le téléviseur vous alertera des horaires de diffusion des matchs et des résultats afin que vous puissiez suivre chaque moment de vos équipes favorites. Optimiseur de Jeu L'Optimiseur de Jeu ajuste automatiquement les paramètres d'images et optimise les graphismes. Personnalisez vos réglages en temps réel, peu importe le type de jeu auquel vous jouez. HDMI 2.1, VRR, ALLM et eARC Profitez d'une expérience gaming exceptionnelle et jouez au plus haut niveau grâce aux dernières spécifications gaming