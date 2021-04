Hasbro: les nouveaux personnages de la série Marvel Legends peuvent être précommandés

Même deux ans après l’ouverture de « Avengers: Endgame » dans les salles, ce sera à merveille pas ennuyant. Vendredi dernier, le dernier épisode de la nouvelle série diffusé sur Disney Plus Le faucon et le soldat de l’hiver, Le spin-off du méchant populaire commence également en juin Loki.

Doit aller avec Hasbro maintenant quelques nouveaux chiffres de la série Légendes Marvel annoncé, qui comprend certains des héros de la série populaire.

Hasbro: figurines Marvel Legends disponibles en pré-commande

Les nouveaux personnages devraient apparaître sur 31 août 2021, vous pouvez les pré-commander dès maintenant via la boutique en ligne Zavvi. Celles-ci sept caractères vous pouvez choisir parmi:

Tous les chiffres sont environ 15 centimètres être génial. le le prix équivaut à environ 24 euros. Hasbro crée une incitation spéciale pour tous ceux qui aiment collectionner des objets pour compléter l’ensemble: un concept «Build-A-Figure». Chaque personnage a un composant supplémentaire dont vous avez besoin pour recréer les ailes de Sam Wilson ou Captain America.

© Hasbro / Marvel

Mais les chiffres sont tous disponibles individuellementafin que vous puissiez toujours choisir si vous voulez avoir un certain personnage ou toute la série. Visuellement, ils en sont là Univers de films et de séries basé sur Marvel, c’est pourquoi les similitudes avec les acteurs sont très faciles à reconnaître.

Marvel continue d’être populaire

Il y aura également un nouveau film Marvel à l’automne. La première bande-annonce de Shang-Chi et la légende des dix anneaux En tout cas, cela promet beaucoup d’action. Aussi un quatrième film aussi Capitaine Amérique devrait déjà être en développement et lié aux événements de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver ».