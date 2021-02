Hasbro laisse tomber le ‘Mr.’ dans Potato Head après 70 ans

Hasbro a décidé de supprimer le « Mr. » dans Potato Head après 70 ans du jouet classique. À l’avenir, le spud ne sera connu que sous le nom de Potato Head. Le changement non sexiste entrera en vigueur cette année, alors que Hasbro et d’autres fabricants de jouets continuent de mettre à jour leurs jouets classiques pour une nouvelle génération d’enfants et de collectionneurs. Barbie a subi plusieurs changements au cours des dernières années, ajoutant des tons de peau et des formes de corps différents. Thomas the Tank Engine a ajouté plus de personnages féminins, tandis que la franchise American Girl a ajouté un garçon à la programmation.

Selon Kimberly Boyd, vice-président senior des marques mondiales chez Hasbro, il était temps pour M. Potato Head de changer. «La culture a évolué», a déclaré Boyd. « Les enfants veulent pouvoir représenter leurs propres expériences. La façon dont la marque existe actuellement – avec le ‘Mr.’ et ‘Mme’ – est limitatif en ce qui concerne à la fois l’identité de genre et la structure familiale. » Un nouvel ensemble Potato Head sera disponible plus tard cette année, ce qui permettra aux enfants de créer le type de famille Potato Head qu’ils désirent.

Le Potato Head, non sexiste, permettra aux enfants de créer les familles qu’ils ont à la maison, qui pourraient avoir deux papas ou deux mamans. Alors que Hasbro est en train de changer de marque, ils ont promis que les personnages de M. et Mme Potato Head seront toujours là, bien qu’ils n’aient pas précisé comment ils seront utilisés à l’avenir. «C’est une pomme de terre», déclare Ali Mierzejewski du site de critiques de jouets The Toy Insider. « Mais les enfants aiment se voir dans les jouets avec lesquels ils jouent. » Mierzejewski estime que d’autres sociétés de jouets suivent l’exemple de Hasbro.

Hasbro établit une nouvelle norme avec sa prochaine ligne Potato Head. Certains ont critiqué le mouvement en l’appelant «réveillé» et bizarre d’étiqueter un légume comme «non binaire». La critique était inévitable, mais il semble que, pour la plupart, les gens applaudissent Hasbro pour avoir mené une nouvelle charge pour l’avenir des jouets et une génération qui se voit différemment de celles qui l’ont précédée. Quoi qu’il en soit, M. Potato Head a fait beaucoup de changements depuis que le jouet a fait ses débuts en 1952.

M. Potato Head est un modèle en plastique d’une pomme de terre qui peut être décoré avec une variété de pièces en plastique qui peuvent se fixer au corps principal, y compris les yeux, les lèvres, les bras, un chapeau, le nez, la moustache, etc. George Lerner a eu l’idée de jouet pour le jouet en 1949, bien que son idée originale ait été de créer des punaises personnalisées que les enfants pourraient coller dans une vraie pomme de terre. Après avoir été informé de la pourriture de la pomme de terre et des enfants susceptibles de se blesser, la spatule en plastique a été conçue. Le jouet emblématique a eu son propre spectacle pendant un petit moment, mais a gagné une toute nouvelle popularité lorsque les personnages de M. et Mme Potato Head sont apparus dans le Histoire de jouet franchise avec des voix de Don Rickles et Estelle Harris. ABC News a été l’un des premiers points de vente à rendre compte du nouveau changement de marque non sexiste de M. Potato Head.

Sujets: Toy Story, Jouets