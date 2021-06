Hasbro dévoile de nouveaux jouets Star Wars dans les gammes Black Series et Vintage Collection

Au cours d’un livestream « Je suis votre fête des pères », Hasbro a révélé une foule de nouvelles Guerres des étoiles jouets pour les collectionneurs à être enthousiasmés.

Si votre portefeuille ne vous fait pas assez mal, alors vous avez encore plus Guerres des étoiles bonté à attendre de Hasbro. Aujourd’hui, lors d’une diffusion en direct spéciale, ils ont présenté un certain nombre de nouveaux jouets à venir dans les gammes Black Series et Vintage Collection, ainsi que d’autres produits à venir.

Commençons par quelques jouets Black Series. Aujourd’hui, ils ont révélé la « dernière vague » (de l’année) de la gamme de figurines Archive, qui donne aux anciennes versions des sculptures de visage et une déco mises à jour. Les quatre personnages qui font partie de la vague sont la princesse Leia, Obi-Wan Kenobi (La revanche des Sith), un 501st Trooper et Dark Revan ! Cette vague d’archives arrive à l’automne avec des précommandes en ligne (chez la plupart des grands détaillants et Amazon) demain, 10 juin, à 13 h HE.

Quant aux nouveautés de la gamme Black Series, Voleur un fait l’objet d’une grande attention cette fois-ci, et c’est bien nécessaire. Les nouvelles figurines annoncées donnent non seulement de nouvelles sculptures originales à «l’équipage», mais nous obtenons ENFIN Bodhi Rook, avec Galen Erso et Antoc Merrick. J’adore tout cela et je suis content que toute l’équipe soit enfin réunie, surtout avec ce magnifique emballage de couleur sarcelle.

Tout cela sera lancé à l’automne. Le principal Voleur un les figurines d’équipage sont des exclusivités Fan Channel, ce qui signifie que vous pourrez les précommander sur GameStop, Hasbro Pulse et Big Bad Toy Store à partir de demain, 10 juin, à 13 h HE. Antoc Merrick et Galen Erso, cependant, seront des exclusivités Target avec des précommandes en direct en même temps via les liens ci-dessus.

Il y a encore plus de Black Series en route, et ils ont révélé que plusieurs nouvelles figurines que les fans attendaient (Cobb Vanth, Fennec Shand, Bib Fortuna) sont actuellement en préparation. Mieux encore, le prochain projet HasLab concernera quelque chose à l’échelle Black Series et ce n’est PAS un véhicule. Espérons que nous en saurons plus à ce sujet bientôt.

Pour les fans de la collection Vintage à plus petite échelle, il y a aussi quelques choses à l’horizon. Les fans de Mandalorian obtiennent une figurine Mythrol (qui s’intégrera parfaitement avec cet énorme Razor Crest de HasLab), Bo-Katan et Kuiil! Les constructeurs de troupes reçoivent également une nouvelle figurine Echo Base Rebel Trooper avec une sculpture de visage améliorée. Celles-ci sont toutes prévues au printemps 2022 chez tous les principaux détaillants avec les précommandes en cours – vous l’aurez deviné – demain, 10 juin, à 13 h HE.

Lequel de ces jouets cherchez-vous à accrocher lorsque les précommandes seront lancées demain ?

[Note: post contains affiliate links.]