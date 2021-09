Hasan Piker qualifié de « faux socialiste » pour avoir acheté une maison de 2,7 millions de dollars

Ancien journaliste et producteur de l’émission ‘Les Jeunes Turcs’, Hasan Piker se retrouve maintenant assis sur une chaise et se diffuse pendant 8 heures par jour sur le service de streaming populaire, Twitch.

Bien connu pour ses commentaires politiques, ses convictions s’appuient sur l’extrémité socialiste du spectre communisme-capitalisme.

En tant que tel, il a récemment pris feu pour «hypocrisie» lorsqu’il lui a acheté, à lui et à sa famille, une maison de 2,7 millions de dollars.

Hasan Piker a reçu un contrecoup pour avoir acheté une maison de 2,7 millions de dollars.

Lorsque Piker s’est fait doxxer il y a plus d’une semaine par un autre commentateur politique populaire sur Twitch, Destiny, il a rapidement été critiqué sur Twitter par des personnes affirmant qu’il était un « faux socialiste ».

Heureusement, Piker n’hésite pas à se battre contre les « activistes de Twitter » qui prétendent comprendre comment fonctionne le socialisme et se sentent trahis par un influenceur qui n’est pas vraiment leur ami.

Le socialisme consiste à « s’emparer des moyens de production » pour atteindre l’objectif d’une société sans classes, car le capitalisme, selon Karl Marx et Frederich Engels, deviendra insoutenable et obsolète.

Ceux qui participent à la production d’un produit devraient y avoir une participation et partageraient les capitaux propres.

Qualifier Hasan Piker d’« hypocrite » ne comprend pas le socialisme.

Piker, qui tire en grande partie son argent des dons et des abonnements à Twitch, ainsi que de sa chaîne YouTube, explique souvent comment les riches devraient être davantage taxés et comment le socialisme a fonctionné dans le passé et pourrait fonctionner aux États-Unis.

Il a accumulé un énorme succès sur les réseaux sociaux et devrait actuellement gagner plus de 1,5 million de dollars cette année.

C’est un créateur de contenu, un artiste. Les gens lui font volontairement des dons, souscrivent à lui, et une grande partie de l’argent qu’il gagne, il le fait aussi.

La raison pour laquelle les socialistes de gauche méprisent le capitalisme est qu’il repose sur l’exploitation des ouvriers et des ouvriers qui ne gagnent pas assez d’argent.

Lorsque les riches ne sont pas assez taxés, l’argent ne peut pas retourner dans l’économie et revenir entre les mains du peuple.

Piker, qui a acheté la maison de près de 3 millions de dollars, augmente le montant d’argent qu’il paiera en impôts – en raison de l’impôt foncier – ainsi qu’en aidant la situation de vie de sa famille et sa carrière de streaming, où il gagne son argent.

Il n’y a pas d’exploitation, il rémunère les modérateurs de son chat ainsi que les personnes qui éditent ses vidéos YouTube, il fait don de son argent, et il milite pour ses idéaux et ses convictions.

Hasan Piker a mis fin à la controverse sur sa maison.

« Beaucoup de gens sont des idiots cependant », dit-il à propos des gens qui ne comprennent pas la différence entre le capitalisme et le socialisme, « et sans ironie, même les gauchistes, défendront sans ironie le point de vue réactionnaire selon lequel vous n’êtes pas censé avoir un une seule chose pour toi. « Le socialisme, c’est quand il n’y a pas de brosse à dents, et moins on en a, plus on est socialiste. »

Il poursuit sur ce coup de gueule, qu’il a maintes fois répété, et précise la différence entre propriété personnelle et propriété privée.

« Les biens personnels sont des biens que vous possédez pour vous-même. la propriété privée est une propriété que vous achetez afin qu’elle puisse accumuler du capital. L’un est propriétaire, ce qui est intrinsèquement parasitaire, l’autre est propriétaire d’une maison et y vit, ou possède une voiture et la conduit.

Lorsque les gens décident qu’ils vont donner leur argent à Piker pour le soutenir ainsi que le contenu qu’il crée, ils ne sont pas exploités.

Ils ne travaillent pas pour lui faire de l’argent, mais ils le lui donnent volontiers parce qu’ils aiment ce qu’il fait.

Lorsqu’il achète une maison pour sa famille et comme endroit où il peut diffuser et continuer à créer du contenu, c’est sa décision personnelle qu’il a prise, avec l’argent qu’il a gagné grâce au travail qu’il a consacré à sa carrière.

Il a ouvertement soutenu la campagne présidentielle de Bernie Sanders, un homme politique de tendance socialiste, faisant un don total de 2 770 €, selon la base de données Open Secrets.

Il a même organisé un stream où il a joué à des jeux vidéo avec les représentantes américaines Alexandria Ocasio-Cortez et Ilhan Omar, deux politiciens de gauche.

Il critique très souvent les conservateurs de droite et réalise des vidéos de suppression de politiciens qui font des choses avec lesquelles il n’est pas d’accord.

« Vous êtes constamment allumé », a déclaré Piker à Insider sur la façon dont sa plate-forme de choix l’a aidé à se connecter avec les téléspectateurs. Twitch « est essentiellement comme la radio de diffusion AM pour Zoomers, plutôt que ce que Rush Limbaugh faisait à nos grands-parents », a-t-il ajouté.

Le socialisme, c’est quand vous faites de l’équité pour le travail que vous mettez dans un produit, ce que Piker fait et préconise, pas quand vous donnez tout votre argent et n’achetez rien avec ce qu’il vous reste.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique.