Harvey Weinstein meurt-il de COVID? Détails sur sa santé défaillante

Le producteur de films hollywoodiens en disgrâce Harvey Weinstein aurait été hospitalisé avec une forte fièvre après une possible exposition au nouveau coronavirus alors qu’il purgeait sa peine en prison.

Weinstein serait soigné pour ses maux dans un hôpital pénitentiaire et, selon les forces de l’ordre au courant de la situation, cela ne semble pas bien.

Avec les nouvelles des problèmes de santé persistants de Weinstein, tout le monde se demande la même chose:

Harvey Weinstein meurt-il de COVID?

Jetons un coup d’œil à ce que nous savons jusqu’à présent.

Weinstein a été testé pour COVID le 17 novembre.

Bien que les représentants du producteur de 68 ans n’aient pas encore confirmé s’il a été testé positif au COVID, des sources proches de la situation pensent qu’il a probablement reçu un résultat de test positif, car il est isolé depuis 72 heures.

Les représentants de Weinstein ont déclaré qu’il «avait de la fièvre et qu’il était étroitement surveillé par l’excellent personnel médical du Wende CF, pour lequel toute l’équipe de la défense juridique est reconnaissante».

« Il n’est pas surprenant que M. Weinstein souffre de nombreuses maladies et conditions, notamment une maladie cardiaque, une pression artérielle élevée et une sténose vertébrale », a déclaré le camp de Harvey dans un autre communiqué.

«Nous travaillons avec le NYSDOCCS et l’excellente équipe de Wende CF pour nous assurer que M. Weinstein reçoit les soins médicaux appropriés dont il a besoin», ont-ils ajouté.

On pensait que Weinstein avait contracté le COVID en mars.

Après que Weinstein se soit plaint de douleurs à la poitrine en mars de cette année, il a été transporté à l’hôpital et soigné pour ses maux.

Cependant, il n’a jamais été officiellement diagnostiqué avec le nouveau coronavirus qui sévit toujours dans le pays plus d’un an après l’enregistrement du premier cas officiel à l’étranger.

Les utilisateurs des médias sociaux ont eu des réponses mitigées en entendant les nouvelles.

Weinstein, qui a été accusé de viol, d’abus sexuels et d’agression sexuelle par plus de 80 femmes dans l’industrie du divertissement, purge actuellement sa peine de prison après avoir été reconnu coupable de viol et d’agression plus tôt cette année.

«Je ne souhaite rien de mal à quiconque avec COVID-19 mais je ne l’inclurai pas dans mes prières, tout comme je n’ai pas inclus Trump dans mes prières. Je suppose que Harvey Weinstein a des gens dans sa vie qui l’aiment et qui prieront pour lui. En ce moment, je suis préoccupé par ma propre petite-fille », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a déclaré: «En espérant un prompt rétablissement pour Harvey Weinstein, qui aurait été mis en attente avec de la fièvre et soupçonné Covid-19 (de nouveau) en prison.

« Ce serait formidable s’il avait plus de temps, beaucoup plus de temps, pour réfléchir à ce qu’il a fait », ont-ils ajouté. « Guérissez bientôt, Harvey. »

Les autres utilisateurs de médias sociaux ne sont pas si empathique vers le diagnostic possible de Weinstein.

« COVID-19 est très malade et a probablement Harvey Weinstein », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a fait écho à ce sentiment en écrivant: «Pensées et prières pour Covid-19 qui a peut-être attrapé Harvey Weinstein.»

Olivia Jakiel est un éditeur et un écrivain qui couvre les nouvelles de célébrité et de divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.