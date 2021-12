Harvey Weinstein a menacé de remplacer Peter Jackson par Quentin Tarantino dans Le Seigneur des Anneaux

Il est difficile d’imaginer quelqu’un d’autre que Peter Jackson à la tête du le Seigneur des Anneaux la franchise. Cependant, cela allait presque être le cas, comme l’a récemment révélé le manager de Jackson tout en commémorant les moments forts de la franchise. Selon Ken Kamins, le producteur hollywoodien en disgrâce Harvey Weinstein a menacé de remplacer Peter Jackson par Quentin Tarantino pour lui faire respecter la durée du film.

Célébrer le 20e anniversaire de Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau, The Independent s’est entretenu avec plusieurs personnes associées à la franchise, dont le manager de Jackson, Ken Kamins, et les acteurs Elijah Wood, Orlando Bloom et Ian McKellen. C’est au cours de cette interview que Kamins a révélé tout l’incident.

Harvey passerait d’un comportement empathique à M. Hyde et menacerait Peter… Il menacerait de demander à Quentin Tarantino de réaliser si Peter ne pouvait pas le faire dans un film à deux et un. demi-heures – ce qui était exactement le contraire de ce qu’il nous avait initialement dit qu’il voulait.

Miramax a acquis les droits des livres de JRR Tolkien au milieu des années 1990 et a investi quelques millions de dollars pour commencer le développement des films. Cependant, il s’est vite avéré que le projet prenait une direction très différente de ce que Peter Jackson et son partenaire de production Fran Walsh avaient initialement envisagé. En conséquence, ils ont imploré le co-fondateur Weinstein de développer le projet dans d’autres studios. Miramax a décidé de se mettre d’accord à deux conditions : Jackson and Co. devait monter le pitch dans la semaine, et que le studio qui décide de s’embarquer doit accepter de faire les trois films en même temps. Finalement, le film a été vendu à New Line.

Outre le problème de la durée d’exécution du film, Miramax avait également insisté à l’origine pour faire deux films à partir des livres au lieu de trois. Cependant, New Line a suggéré d’en faire une trilogie à la place.

C’était en fait Bob [Shaye, New Line founder] idée de faire trois films au lieu de deux. Le pitch original était de faire deux films et Bob dit : « Il y a trois livres, pourquoi ne faites-vous que deux films ? — Mark Ordesky, producteur, New Line Cinema.

Apparemment, Ken Kamins a également été surpris par la réponse de New Line au projet, car cela correspondait parfaitement à ce qu’ils avaient envisagé pour la franchise.

Il a dit : ‘Tolkien a fait votre travail pour vous. Il a écrit trois livres, donc vous avez trois films », et je donne un coup de pied à Peter sous la table sans croire ce que j’entends … Ils ont dit oui lundi et avaient déboursé 12 millions de dollars mercredi.

Bien que ce soit un soulagement que les films n’aient pas suivi la vision de la franchise de Weinstein, il est toujours amusant de se demander à quoi les films auraient ressemblé entre les mains du Pulp Fiction réalisateur.





