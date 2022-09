Harvey Guillén, Nicole Buyer et Jessica Lowe dirigent la comédie surnaturelle Cursed Friends de Comedy Central

Nicole Buyer, Harvey Guillén, Jessica Lowe et Andrew Lewis Caldwell se dirigent vers Comedy Central juste à temps pour Halloween. Les quatre joueront dans le thriller comique surnaturel Amis maudits. Le film est une collaboration entre Will Arnett’s Electric Avenue and Propagate, et comprendra une apparition d’Arnett. Le casting du film comprend également Joey Fatone, James Austin Johnson, Nikki Glaser, Kathy Griffin, Nicole Richie, Ken Marino et Rob Riggle.





Selon Deadline, le film, qui fera ses débuts le 8 octobre, suit un groupe de quatre amis qui se réveillent à Halloween pour se rendre compte qu’un jeu de prédiction de votre avenir de MASH (Mansion Apartment Shack House) auquel ils ont joué en 2002 commence. se réaliser pour eux de manière hilarante et dérangeante. Ils doivent s’unir pour s’entraider à échapper aux destins sauvages qui ont bouleversé leur vie – avoir 100 enfants avec le perdant de la ville natale, diriger une secte, épouser Joey Fatone de NSYNC.

Amis maudits est réalisé par Laura Murphy, dont les crédits de réalisation incluent plusieurs épisodes de séries comiques dont Awkwafina est Nora du Queens, The Iliza Shlesinger Sketch Show et Adam ruine tout. Il est écrit par les frères Aaron Eisenberg et Will Eisenberg (Dans le noir : bon garçon)et Luke Kelly-Clyne en est le producteur. Amis maudits est produit par Arnett, Marc Forman et Evan Thompson pour Electric Avenue, Ben Silverman, Howard T. Owens, Drew Buckley et Isabel San Vargas pour Propagate, Peter Principato et Joel Zadak pour Artists First, et Ari Pearce et Andrew Lutin pour MTV Entertainment Studios. Zachary Halley est co-producteur exécutif, Kristyn Deignan est la productrice superviseure et Harold Berón III est l’exécutif en charge de la production.





Têtes d’affiche hilarantes des amis maudits

Netflix

Byer est connu comme l’hôte du concours de pâtisserie comique de Netflix J’y suis arrivé! Pour son travail dans la série, elle a reçu deux nominations aux Emmy Awards. Le comédien a fait plusieurs apparitions notables dans des séries comiques, notamment 30 Rock, Family Guy, Le bon endroit, et Brooklyn neuf-neuf. Son premier long métrage spécial de comédie, Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo), diffusé sur Netflix en décembre dernier. Byer a reçu une nomination aux Emmy Awards pour une écriture exceptionnelle pour une variété spéciale pour le spécial Netflix.

Guillén est surtout connu sous le nom de Guillermo de la Cruz dans la série de comédie noire de FX Ce que nous faisons dans l’ombre. Il a joué dans la série depuis sa création en 2019. Il est également apparu sur Énorme, Les Thundermans, Eye Candy, Les Magicienset dans le film de 2013 Le stage.

Lowe joue sur HBO Friponne comme Bambi. La série vient d’être renouvelée pour une deuxième saison. En 2022, l’actrice a également eu un rôle récurrent dans Danny McBride Les pierres précieuses vertueuses. Caldwell est surtout connu pour ses apparitions sur iZombie, Henry Danger, et le film de 2008 Collège.

Will Arnett est apparu dans de nombreux films comiques et séries télévisées, y compris le film acclamé par la critique Développement arrêté, 30 Rock et BoJack Cavalier. En 2022, il a joué dans Netflix Murderville, une série de comédie policière improvisée. Il est actuellement co-animateur du podcast comique SmartMoinsaux côtés de Jason Bateman et Sean Hayes.