Harvestella, un nouveau jeu de simulation agricole de Square Enix, dévoile de nouvelles informations sur le jeu ou des captures d’écran

Il est compréhensible que les grandes sociétés de jeux vidéo s’inquiètent de publier leurs propres jeux dans les mêmes genres à la lumière de la popularité des jeux confortables comme Animal Crossing : New Horizons et des simulateurs agricoles comme Stardew Valley.

C’est sans doute la raison Square Enix a lancé Harvestella, un nouveau jeu de simulation agricole, lors de la dernière Nintendo Direct en juin 2022.

Harvestella a récemment reçu une mise à jour du développeur japonais, qui a donné à la communauté de nouvelles informations sur le gameplay et des captures d’écran du jeu pour piquer l’excitation.

Peu de détails sur Harvestella ont été rendus publics lorsque Square Enix a annoncé sa sortie cette année. Un clip d’introduction présentant les éléments stéréotypés des jeux de simulation agricole comme la série Rune Factory a été présenté aux téléspectateurs de Nintendo Direct.

Cela inclut la gestion des fermes et des cultures, l’interaction avec les PNJ, l’exploration des donjons et le combat avec des monstres.

Les joueurs ont désormais une meilleure idée de Harvestella grâce à la dernière mise à jour de Square Enix, qui affectera probablement leur choix d’acheter le jeu lors de son lancement en novembre.

Un certain nombre de nouveaux éléments d’intrigue et de gameplay pour Harvestella ont été fournis par l’équipe de développement dans un blog officiel publié sur le site Web de Square Enix.

Les joueurs joueront le rôle de la ville printanière de Némée et aideront à résoudre le problème de la lumière marine de la ville, un cristal qui affecte le climat local. Asil et Truth sont deux résidents supplémentaires de Nemea que les joueurs rencontreront et apprendront à mieux connaître en continuant à jouer au jeu.

Sky Lancer est une toute nouvelle classe de profession que Square Enix a annoncé comme l’une des nouvelles fonctionnalités. Les joueurs devront combattre des créatures dans le jeu, qui s’apparente aux simulations agricoles de la série Rune Factory.

Le blog comprend également des informations sur les activités quotidiennes du joueur, telles que la pêche et les nombreuses récoltes et repas qu’il peut en tirer.