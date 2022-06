Harvestella mélange Stardew Valley avec Final Fantasy et arrive sur Nintendo Switch

« Harvestella » a été présenté hier au Nintendo Direct mini annoncé. Nous avons affaire à un mélange de genre passionnant qui repose sur une grande variété d’éléments. Par exemple, une grande partie du gameplay consiste à gérer votre propre petite ferme, mais vous devez également combattre des monstres.

Harvestella se concentre sur l’agriculture, les saisons et l’action

Qu’est-ce que Harvestella ? Studio d’édition et de développement Square Enix présente « Harvestella » comme un « RPG de simulation de fantaisie et de vie ». On y compte vaste monde à explorer et avec différentes saisons faire face alors que nous avons un gérer la ferme. Juste stupide celui-là cinquième, méchante saison appelé « Silentium » nous rend la vie difficile.

Découvrez la bande-annonce de Harvestella ici:

C’est de cela qu’il s’agit : Nous ressentons l’envie Lethe, à un petit hameauoù nous voulons construire une nouvelle vie. Nous pouvons faire une variété de choses Semer des plantes, les arroser, en prendre soin et les récolter. Nous pouvons alors évoquer différentes gourmandises, par exemple, à partir des matériaux et des aliments obtenus. De plus, il y a aussi la possibilité de pêcher.

Mais apparemment dans « Harvestella » non seulement cuit, mais également soigneusement conçu sera. Autour de non seulement dépendant de nos propres produits de culture être, nous pouvons aussi aller à chercher des matériaux ailleurs. Cependant, nous l’obtenons également avec un des tas d’ennemis à fairecontre laquelle nous devons lutter. Nous avons toutes sortes de types d’attaques différents à notre disposition.

Amitiés et PNJ : Dans le monde de Harvestella, nous sommes naturels pas seul ou simplement voyager avec des monstres. Au contraire : il y a beaucoup de PNJavec qui nous pouvons nous lier d’amitié et oui, nous peut aussi caresser les animaux! En fin de compte, avec nos amis, c’est ce qui compte Mystère entourant la cinquième saison mystérieuse et meurtrière pour diffuser « silentium ».

Quand arrive Harvestella ? Ce ne sera pas trop long alors Harvestella arrive sur Nintendo Switch et PC. Plus précisément: Le 4 novembre 2022 le lancement doit avoir lieu lorsque rien d’autre ne change.

Comment aimez-vous la bande-annonce? Aimez-vous le mélange que propose Harvestella? Dites le nous dans les commentaires.