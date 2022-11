Harvestella : Le mélange inhabituel des genres fonctionne-t-il pour Square Enix ? – test

Avec son nouveau jeu Harvestelle Le développeur de jeux vidéo Square Enix ose un mélange des genres qui semble insolite à première vue, mais au moins cartonne ici un JRPG sur un simulateur agricole. Pourquoi cette combinaison pas toujours réussinous vous le dirons dans notre test ci-dessous.

Agriculture, monstres et voyage dans le temps ?!

Après on démarre le jeu dans un éditeur avec un nombre assez clair d’options de paramétrage créé notre personnage avoir, l’aventure commence. Nous nous réveillons dans un petit village qui semble désert. Mais les apparences sont trompeusescomme nous le verrons plus tard.

En fait, les habitants se sont terrés chez eux parce qu’ils peur de Silentium, la saison de la mort. Peu de temps après notre réveil, nous établissons et entretenons les premiers liens avec les habitants un petit terrain en périphérie du villageoù nous pouvons vivre et travailler sur le terrain.

Cependant, le personnage principal, qui souffre d’amnésie, n’est pas destiné à avoir une vie tranquille, car peu de temps après, il s’inquiète un autre phénomène étrange faire sensation : le présage sont apparus et se produisent peu de temps après fille mystérieuse sur l’écran. Le début d’un voyage plein de mystères !

Comme vous l’avez sûrement remarqué, nous restons assez vagues sur l’histoire d’Harvestella, et pour cause, car c’est la plus grande force du jeu ! En particulier, les personnages importants sont bien écrits, il en va de même pour les dialogues aussi quelques rebondissements passionnants. L’intrigue est géniale.

L’histoire de Harvestella est sa plus grande force © Square Enix

C’est juste dommage que le Présentation un peu démodée arrive, ce qui est principalement dû au fait qu’il n’y a pas de sortie vocale dans le JRPG agricole. Les animations faciales des personnages sont également un peu raides. C’est dommage, mais cela enlève à l’histoire des monstres et du voyage dans le temps aucune de leur excitation.

Le système de combat boiteux rencontre des opportunités d’emploi intéressantes

En parlant de monstres : Bien sûr, « Harvestella » propose également toutes sortes d’actions, car dans les environnements que nous explorons en dehors du village, c’est souvent juste caché créatures dangereuses. Heureusement, notre personnage a beaucoup d’habiletés combatives et en apprend davantage au cours du voyage.

Semblable à certains jeux « Final Fantasy », il y a aussi ici un système d’emploi. En bref, cela signifie que vous pouvez utiliser ce mécanisme pour décider si votre personnage est sur le mêlée, sur la magie ou peut-être aussi Attaques de loin est spécialisé. Chaque travail a son propre arbre de compétencesque vous pouvez utiliser pour améliorer et développer les compétences de votre héros ou de votre héroïne.

De temps en temps, des boss se dresseront également sur votre chemin © Square Enix

C’est vraiment amusant, surtout au début, parce que nous essayer différents styles de combat être capable. Étant donné que de nombreux adversaires qui s’opposent à nous au cours de l’aventure ont également des faiblesses particulières contre des éléments ou des types d’armes, voici un touche tactique agréable ajoutée.

Cependant, les combats dans l’ensemble se sentent néanmoins un peu raide sur. Les affrontements contre les monstres et autres ennemis sont souvent très simples, c’est pourquoi « Harvestella » montre le potentiel de son système de combat pas épuisé. Les animations un peu maladroites des personnages n’aident pas non plus ici.

De plus, c’est Équilibrage pas toujours optimal. Après le troisième acte de l’histoire, la difficulté augmente un peu et certains ennemis peuvent subir des dégâts presque ridicules. Ici, les développeurs devraient proposer un patch ajuster quelque chose.

Vous n’êtes pas toujours seul à Harvestella © Square Enix

Le combat lui-même est amusant car c’est un bon changement par rapport à la norme – nous y reviendrons dans un instant – mais le système de combat lui-même est ni assez mature ni assez complexe pour inspirer un enthousiasme à long terme.

Cultiver toute la journée

Mais bien sûr, « Harvestella » a aussi des moments plus calmes à offrir. On passe une partie non négligeable du temps de jeu cultiver le petit champ à côté de la maison, que nous avons fourni au début du jeu. Nous pouvons utiliser cette zone pour y faire différentes choses types de céréales et de légumes à planter, que nous pourrons ensuite revendre.

Nous aurons accès à plus au fil du temps outils de jardin. Si on n’a qu’un arrosoir au début, ça viendra plus tard, par exemple une pioche ajouté, avec lequel on peut démonter quelques pierres dans le jardin. De plus, on obtient Accès à de nouvelles graines, que nous pouvons développer, entre autres comme récompense pour avoir exploré le monde du jeu intelligemment conçu. Très beau!

Récoltez régulièrement votre récolte © Square Enix

Cependant, le système d’élevage a une faiblesse non négligeable par rapport à des mécanismes similaires dans d’autres jeux. Là, la récolte sert avant tout à gagner de l’argent. Par exemple, nous pouvons parler à divers PNJ de la région. Dans « Harvestella », nous devons cependant faire la récolte bourrer principalement dans leurs propres pochescar notre personnage doit manger régulièrement.

Si elle ne le fait pas, partez son endurance de plus en plus à court jusqu’à ce qu’il soit finalement épuisé et pratiquement sans défense. Nous pouvons également mettre une clé dans les travaux le temps, parce que si on va trop longtemps, on tombe en panne. Ça devient particulièrement ennuyeux quand on est au milieu dans un combat de boss situé ou encore complètement à l’autre bout du monde du jeu faut marcher.

Exploration, agriculture et batailles plutôt travailler les uns contre les autres ici et perturber le cours du jeu.

L’exploration peut valoir le coup si les mécaniques de jeu ne vous contrarie pas… © Square Enix

En revanche, le volet social du mélange agricole JRPG est bien fait. Au moins en termes de Interaction avec vos coéquipiers. Comme c’est typique pour le genre, vous serez rejoint par divers personnages au cours de l’histoire, qui peuvent également vous soutenir activement dans les combats. Établir des relations avec ces personnages est compréhensible et mène à de très beaux moments.

Les interactions avec les PNJ de votre village natal et des autres endroits du monde du jeu tombent en revanche plutôt gérable dehors. Cela s’explique en partie par le fait que les villes pas trop occupé et il y a toujours pas mal de personnages importants à chaque endroit.

Bonne bande son et bonne technique

Audiovisuellement, nous n’avons pas trop à nous plaindre. De la Style artistique par Harvestella est vraiment élégant à regarder et nous laisse oublier certains des compromis que Square Enix a dû faire avec la version Nintendo Switch. Nous avons déjà mentionné les animations maladroites et celles-ci sont ajoutées quelques problèmes de performances. Le jeu n’est pas toujours fluide.

Le style artistique est vraiment agréable à regarder © Square Enix

La bande son du jeu est faite pour ça un vrai point culminant et impressionne avec des mélodies tout simplement magnifiques qui soulignent parfaitement les moments d’émotion et d’adrénaline.

C’est dommage cependant Pas de sortie vocale. La présentation du mélange JRPG agricole aurait pu être plus captivante compte tenu de l’histoire passionnante.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Dans l’ensemble, vous pouvez vous attendre à un bon jeu avec « Harvestella », mais ses facettes ne s’engrènent pas toujours en douceur. Les combats et l’agriculture sont amusants, mais les deux manquent de profondeur et entravent souvent le déroulement du jeu. Avec réglage plus fin il y aurait eu plus ici et, en combinaison avec l’histoire de voyage dans le temps cool, aurait fait un meilleur package global.

* Remarque : Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par ce biais – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!