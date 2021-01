Harvest Moon: One World Collector’s Edition avec des détails sur les jeux de course limités annoncés

Natsume a annoncé son partenariat avec Limited Run Games pour sortir un Harvest Moon: un monde Edition collector. Le bundle sera disponible pour les deux Nintendo Switch et PlayStation 4 version du jeu.

le Harvest Moon: un monde L’édition Collector est fournie avec l’édition physique standard du jeu. Il comprend également une peluche de poulet basée sur l’animal du jeu. La plus grande partie du package en édition limitée est un diorama musical.

Le diorama représente une scène où le fermier est debout avec un outil tandis que la fermière tient un sac. Les deux protagonistes se tiennent devant une grange. Une petite version d’un poulet, d’un mouton et d’une vache est également incluse. Les personnages sont magnétisés et interchangeables au cas où les joueurs pourraient changer de position.

Le diorama musical joue la chanson originale «Spring on the Beach» du prochain match. Les animaux tournent pendant que la musique joue. L’anneau extérieur du diorama tourne également lorsque la musique est activée. Tous les objets sont emballés dans une boîte de collection si les joueurs souhaitent les stocker.

Nous sommes ravis de collaborer avec @LimitedRunGames pour un unique #HarvestMoon: Édition Collector One World! Apprenez à mettre la main sur ce diorama musical, cette peluche et cet ensemble de jeux: https://t.co/nsR29lEt8U pic.twitter.com/xc7lRlniAp – Natsume Inc. (@Natsume_Inc) 14 décembre 2020

Harvest Moon: un monde est le dernier opus de Natsumeoriginal Lune des récoltes séries. La société a développé son propre jeu de simulation agricole après avoir cessé de localiser le Bokujo Monogatari série, qui est maintenant connue sous le nom de Histoire des saisons.

Harvest Moon: un monde emmène les joueurs dans une aventure dans un grand nouveau monde. Les joueurs voyagent pour découvrir de nouvelles cultures et se faire de nouveaux amis. Les emplacements s’étendent des belles plages de Halo-Halo aux montagnes enneigées de Salmiakki. Le nouveau titre a été développé avec un tout nouveau moteur et de nouveaux graphismes.

Précommandes pour le Lune des récoltes: One World Collector’s Edition commence le 5 janvier sur le site Web Limited Run Games. La fenêtre de commande n’est que de quatre semaines avant d’être coupée.

Un ensemble précédent en édition limitée avait déjà été annoncé via NIS America. Cet ensemble contient une édition physique du jeu pour Nintendo Switch ou PlayStation 4. Les joueurs recevront également la bande-son officielle de «Life on the Farm» sur un CD audio, le jeu d’épinglettes d’animaux «Best Friends» et «Une saison fructueuse »Affiche en tissu, le tout contenu dans une boîte de collection spéciale. Le site Web de NIS America indique que les articles sont toujours disponibles en pré-commande, mais le stock est maintenant très limité.

Harvest Moon: un monde sera lancé sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 2 mars 2021.