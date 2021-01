Harvest Days reçoit sa bande-annonce montrant sa vie sur le terrain

Main dans la main avec les développeurs familiaux

Family Devs, un studio de développement composé d’un père et d’un fils, a sorti la première bande-annonce de leur premier projet, Jours de récolte, un RPG sur la vie à la campagne, inspiré de Vallée de Stardew, Lune des récoltes et Traversée d’animaux, entre autres. En plus des premières images du titre émouvant, ils ont également annoncé qu’ils mèneraient une campagne de financement au mois de juillet. Voici le teaser du titre:

La source: Communiqué de presse Family Devs