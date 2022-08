Harry Wild : une jolie série mystère qui se démarque grâce au charisme de Jane Seymour

pas de spoilers

La production Acorn TV vient de sortir les deux premiers épisodes et on vous dit ici ce qui est bien dans la série britannique.

© (Photo: Acorn TV)Jane Seymour est la protagoniste de la série.

La série mystère ils ont un « je ne sais pas que » particulier qu’ils attrapent n’importe qui, même ceux qui ne sont pas si liés au genre. C’est que contrairement aux thrillers psychologiques ou aux productions d’horreur, le mystère n’est généralement pas si sombre. En fait, les émissions ou les films anglo-irlandais ajoutent même une touche d’humour et de sympathie aux romans policiers. C’est le cas de harry sauvagela dernière première de Télé de gland, mettant en vedette nul autre que l’actrice britannique Jane Seymour.

Le spectacle se déroule dans Dublin en Irlande et suit la vie de Harry, un professeur de littérature du Trinity College qui décide de prendre sa retraite et de commencer une nouvelle vie. Pourtant, un jour comme les autres, elle est agressée par un jeune homme qui lui vole son précieux portefeuille. Triste et découragée, elle décide de s’installer en périphérie de la ville avec sa famille pour se reposer. Mais une tournure inattendue la motive à résoudre des crimes dans le dos de son fils policier, qui s’oppose catégoriquement à ce qu’elle interfère dans les affaires dont il est en charge.

Créé par David Logan, la série a une structure narrative dynamique et divertissante, qui provoque sans aucun doute l’attention immédiate des téléspectateurs, qui voudront devenir les compagnons de Harry dans chacune de ses aventures. dans ce spectacle Télé de gland on n’a pas le temps de s’ennuyer, on mélange même le mystère avec quelques gags comiques qui donnent un vrai vent de fraîcheur au scénario.

D’un autre côté, les personnages sont très proches et amicaux, même si bien sûr Seymour se démarque grâce à son énorme sympathie et son ingéniosité. l’actrice de Vivre et laisser mourir Il construit parfaitement cette femme sophistiquée, indépendante et intrépide qui est déterminée à retrouver tous les coupables des meurtres les plus étranges survenus dans la capitale irlandaise. Ce qui est intéressant dans tout cela, c’est que tout seul, vous avancerez plus vite que votre enfant.

Chacun des cas sur lesquels Harry doit enquêter aura ses particularités, mais s’il y a certains condiments qui font l’originalité de cette série, ce ne sont pas seulement le mélange de comédie et de suspense, le créateur parvient aussi à construire une intrigue secondaire autour du fil conducteur qui parcourt des classiques de la littérature, en l’occurrence du célèbre écrivain russe Fiodor Dostoïevski.

Avec qui, cet élément littéraire est présent et revêt une grande importance pour la résolution des crimes. De plus, l’occasion rêvée pour le public d’apprendre sous un autre angle les thématiques d’oeuvres telles que Crime et châtiment. À son tour, la série nous permet de découvrir quelques coins exquis de l’Irlande, une destination incontournable si vous voulez découvrir l’Europe.

harry sauvage a huit épisodes de 50 minutes et, en plus de Jane Seymour, le casting se complète avec les performances de Kevin Ryan, Rohan Nedd, Stuart Graham, Ciara O’Callaghan et Danielle Ryan. Dans Télé de gland Tant pour l’Amérique latine que pour l’Espagne, les deux premiers chapitres sont déjà visibles et les autres seront publiés chaque semaine.

