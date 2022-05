Harry Styles sort un nouvel album et le présente avec une émission en streaming

in

MUSIQUE

Après As It Was, l’artiste britannique a sorti son album complet. Découvrez comment regarder son émission EN DIRECT sur Apple Music Live.

© GettyHarry Styles sort un nouvel album et le présente en streaming.

Chaque fois que Harry Styles sort une nouvelle chanson, Internet semble être révolutionné. Mais cette fois, ce n’était pas juste un autre single, mais un album complet après deux ans de pause. Il s’agit de La maison d’Harry, son troisième album solo qui arrive avec un style complètement renouvelé et qui excite ses fans avec une présentation. Est-ce que, après l’avoir présenté en première mondiale, l’artiste britannique a déjà est prêt à chanter en direct.

Il y a 13 chansons qui composent cet album : bien qu’il y a quelques semaines, il a sorti son premier single, Comme c’étaita des thèmes musicaux complètement nouveaux qui ont surpris ses adeptes. Musique Pour Un Restaurant De Sushi, Parler Tard Dans La Nuit, Jus De Raisin, Lumière Du Jour, Petit Freak, Mathilde, Cinéma, Rêverie, Continuer À Conduire, Satellite, Petits Amis Oui l’amour de ma vie sont les titres des morceaux qui complètent La maison d’Harry.

« Merci à tous ceux qui ont fait cet album avec moi. Merci à tous mes amis, je vous aime», a écrit Styles sur son profil Instagram vérifié. Mais alors qu’il poursuit sa tournée l’amour en tournéequi a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus, l’artiste profitera d’une soirée exclusive pour présenter les chansons de La maison d’Harry et mettre de côté celles de son album précédent, ligne fine. Ce sera aujourd’hui et peut être apprécié en streaming.

Comment va faire ? L’émission sera diffusée sur Apple Musique en direct, une nouvelle section de la plateforme de musique en streaming qui consacrera son espace à la diffusion en direct de concerts exclusifs d’Apple. En ce sens, en tant que lancement, ce 20 mai le segment commencera par la présentation Une nuit seulement à New Yorkqui aura Harry Styles comme protagoniste et servira à écouter les chansons en direct pour la première fois.

Ce vendredi à 21h00 – Heure de la côte est des États-Unis – le concert aura lieu à l’UBS Arena de Long et sera disponible pour tous les abonnés Apple. Autrement dit, si vous avez votre propre compte Apple Music, vous pouvez profiter de l’émission en direct de La maison d’Harry. Pendant ce temps, les chansons sont déjà officiellement publiées sur des plateformes telles que Spotify Soit Youtube.

