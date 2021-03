Harry Styles s’est produit torse nu aux Grammys et je vais avoir besoin d’une minute

Nous devons parler de Harry Styles aux Grammys.

Le dimanche soir (14 mars) a été une nuit énorme pour Harry Styles et l’article de mode préféré de tous les chanteurs de cabaret: le boa à plumes. Le chanteur ‘Adore You’ est sorti pour les Grammy Awards annuels dans trois lewks Gucci avec des boas à plumes coordonnés.

Pour sa tenue de tapis rouge, Harry portait une veste de costume à carreaux, un pantalon à cordon et un boa en plumes lilas drapé autour de son cou. Il a ensuite ouvert les Grammy Awards en interprétant son hit 2020 « Watermelon Sugar » dans un costume en cuir, un boa à plumes vertes et … rien en dessous sauf ses tatouages.

Et pour son dernier ensemble à montrer son premier Grammy pour la meilleure performance pop solo, Harry (qui a été nominé pour trois Grammys au total) a secoué une autre veste de costume et, vous l’avez deviné, un autre boa de plumes, cette fois en noir. Oh, être un boa à plumes accroché au corps d’Harry …

Harry Styles s’est produit torse nu aux Grammys. Photo: Kevin Winter / Getty Images pour The Recording Academy

La star de One Direction est connue pour définir les tendances de la mode, dominer le tapis rouge et laisser Internet assoiffé de ses tenues. Donc, comme vous pouvez l’imaginer, les looks des Grammys de Harry étaient les vrais gagnants de la soirée.

Harry Styles se produit sur scène lors de la 63e cérémonie des GRAMMY Awards. Photo: Kevin Winter / Getty Images pour The Recording Academy

Voici les réactions à la tenue des Grammys de Harry Styles

HARRY EN CUIR ET UN BOA OUVRANT LES GRAMMYS SINGELON SUCRE. OMFG – rachel🦋 (@canyonmoonblu) 15 mars 2021

Selon les mots de l’animateur des Grammys Trevor Noah: « Mesdames, faites attention. Il volera votre cœur et votre robe, et il aura l’air vraiment bien de le faire. »

