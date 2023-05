Harry Styles serait en couple avec un mannequin de Victoria’s Secret

célébrités

Harry Styles surprend une fois de plus la presse à potins, cette fois en s’associant à un mannequin de Victoria’s Secret. L’information!



©GettyHarry Styles et Candice Swanepoel

Il semble que Harry Styles quitterait à nouveau le célibat, selon ce que le journal a publié le soleiloù ils ont assuré que le chanteur de comme c’était serait romantiquement lié à l’un des modèles de Le secret de Victoria Plus populaire: Candice Swanepoelqu’elle serait la chanceuse d’avoir réussi à fasciner cet homme qui fait l’actualité tant pour son parcours professionnel dans la musique et au cinéma que pour son apparence personnelle.

Sources du média susmentionné assurées : « Harry est l’une des plus grandes superstars de la musique au monde, il n’est donc pas étonnant que des mannequins fassent la queue pour sortir avec lui. Il a une histoire avec les mannequins de Victoria’s Secret et a été lié à six autres personnes qui ont participé à leurs défilés de mode. »un détail surprenant sur la vie romantique du protagoniste de mon policier.

Harry Styles amoureux ?

Candice Swanepoel Elle est sud-africaine et a 34 ans en plus d’être le septième mannequin de Le secret de Victoria avec laquelle Harry Styles était lié de manière romantique. Les autres sont Sara Sampaio, Georgia Fowler, Kendall Jenner, Nadine Leopold, Cara Delevingne et, plus récemment, Emily Ratajkowski. Il a également eu une relation avec l’actrice et cinéaste Olivia Wilde qui l’a dirigé dans le film Ne t’inquiète pas chérie.

Il y a peu de temps, plus précisément au mois de mars, après Harry Styles faire une présentation pour sa tournée l’amour en tournée le musicien a déjà été vu Emily Ratajkowski s’embrasser dans les rues de Tokyo sans aucun problème avec les personnes qui ont assisté à la rencontre. Pourtant, le mannequin apprécie d’être célibataire après son divorce avec Sebastian Bear McClard et ne chercherait rien de sérieux avec le chanteur britannique.

La femme qui finit par conquérir le cœur de Harry Styles Il faut comprendre que le musicien est très concentré sur sa carrière professionnelle où il commence à s’aventurer dans l’industrie cinématographique hollywoodienne. De plus, la popularité des Britanniques l’oblige, lui et ses partenaires, à être sous le feu des projecteurs à tout moment. Ce n’est pas un obstacle pour vous de continuer à chercher le succès dans une relation personnelle !

