Harry Styles est nominé pour trois prix lors de la cérémonie des Grammy Awards 2021.

Harry Styles entre dans l’histoire. L’artiste de 26 ans est désormais le premier membre de One Direction à décrocher une nomination aux Grammy Awards.

Harry Styles n’est pas étranger aux acclamations de la critique, mais son deuxième album Fine ligne l’a établi comme l’une des plus grandes stars du monde entier. De «Lights Up» à «Golden», le projet a engendré cinq singles à succès et il figure toujours dans le Top 20 du Billboard 200 un an après sa sortie. Les gens ne peuvent pas se lasser de la musique solo de la star de One Direction.

LIRE LA SUITE: La mère de Harry Styles dit qu’elle l’a “toujours” encouragé à porter des vêtements pour femmes

Maintenant, Harry ajoute à sa liste déjà impressionnante de réalisations avec sa toute première série de nominations aux Grammy Awards.

Quelles sont les nominations aux Grammy Awards de Harry Styles?



Harry Styles remporte trois nominations aux Grammy Awards. Photo: Dimitrios Kambouris / pour The Met Museum / Vogue, ITV

Aujourd’hui (24 novembre), il a été annoncé que Harry avait reçu des nominations aux Grammy Awards dans trois des catégories de l’émission 2021. Harry est en lice pour remporter le meilleur album pop vocal pour son album n ° 1 Fine ligne, Meilleur vidéoclip pour son Top 5 single ‘Adore You’ et Meilleure performance pop solo pour son récent single n ° 1 ‘Watermelon Sugar’.

Parmi les autres artistes nominés dans les mêmes catégories, citons Taylor Swift, Dua Lipa et Billie Eilish. La cérémonie aura lieu le 31 janvier 2021. Il est actuellement difficile de savoir si Harry a été invité à jouer, mais il croise les doigts. C’est la première fois que Harry reçoit une nomination aux Grammy Awards à la fois dans et hors de One Direction.

via GIPHY

Félicitations Harry!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂