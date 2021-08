Harry Styles lance-t-il une marque appelée Plaisir ? Tout ce que nous savons sur le projet mystère

Sweats à capuche agréables? Des pulls qui plaisent ? Voici ce que nous savons de la nouvelle marque présumée de Harry Styles …

Les fans de Harry Styles sont convaincus qu’il lance une nouvelle marque de cosmétiques ou de mode appelée Plaisir après avoir été aperçu portant un sweat à capuche « Plaire ».

Comme vous le savez, la chanteuse ‘Watermelon Sugar’ est déjà une icône de la mode. Qu’il porte une robe sur la couverture de Vogue ou qu’il porte un boa de plumes, Harry a un style tout à fait unique. Ayant déjà dominé le monde de la musique, le monde de la mode et maintenant Hollywood, il serait logique que l’ancienne star de One Direction devienne propriétaire de la marque, non ?

En juin, il a été révélé que Le policier L’acteur a déposé des documents sous son nom complet Harry Edward Styles pour commencer la « vente en gros de parfums et de cosmétiques ». Dans les documents, qui ont été obtenus par US Weekly, Harry est répertorié comme directeur de la société, nommé Pleased As Holdings Limited, aux côtés de son assistante exécutive de longue date Emma Spring. Les fans ont également découvert que la nouvelle société partageait la même adresse qu’Erskine Records Ltd, le label d’enregistrement de Harry.

Harry Styles lance-t-il une marque de cosmétiques appelée Plaisir ?

Harry Styles lance-t-il une marque appelée Plaisir ? Photo : Alamy, JMSernational/JMSernational pour les BRIT Awards/Getty Images

Pour ajouter plus de carburant au feu, Harry a récemment été photographié en train d’errer portant du merch avec « Pleasing » collé dessus. Dans une image, Harry portait un sweat à capuche noir avec « Pleasing » imprimé sur le devant. Et dans un autre, il avait un autocollant « Plaire » au dos de son téléphone.

Mais qu’est-ce que tout cela signifie? Harry devient-il créateur de mode ? Sort-il sa propre ligne de cosmétiques ? Parfum? Des articles ménagers, même ? Eh bien, quoi qu’Harry vende, nous l’achetons.

Les gens pensent maintenant que « Pleasing » est le nom de la nouvelle marque de Harry Styles.

À votre avis, qu’est-ce que Harry Styles mijote ?

