Harry Styles filmerait des scènes de sexe gay nues dans My Policeman

Harry Styles filmera les scènes de sexe nues en solo et face à sa co-star David Dawson.

Harry Styles est officiellement à son époque d’acteur et il semble Mon policier inclura Harry prenant part à des scènes de sexe gay nu.

L’année dernière (17 septembre), la nouvelle a éclaté que Harry Styles avait été choisi pour jouer le rôle principal dans la nouvelle adaptation cinématographique de Bethan Roberts ‘ Mon policier. Comme le livre, le film racontera l’histoire d’une enseignante, Marion, qui épouse un policier gay, Tom, amoureux d’un conservateur de musée, Patrick. Harry jouera Tom, et Emma Corrin et David Dawson joueront Marion et Patrick.

Maintenant, des rapports ont été publiés selon lesquels Harry avait teint ses cheveux en blond et filmait plusieurs scènes de sexe gay nues pour le rôle.

LIRE LA SUITE: Harry Styles s’est produit torse nu aux Grammys et je vais avoir besoin d’une minute

Harry Styles est en train de flimer des scènes de sexe gay nues dans Mon policier avec David Dawson. Photo: Dimitrios Kambouris / Getty Images pour The Met Museum / Vogue, Tim P. Whitby / Tim P. Whitby / Getty Images

Selon The Mirror, un initié leur a dit que Harry « va être nu » dans le film et est « vraiment excité par le défi » des scènes de sexe. L’initié a également taquiné: « Harry va avoir des relations sexuelles à l’écran et ils veulent que ça ait l’air aussi réel que possible. » Le film comportera apparemment deux scènes de sexe avec Harry et David et une scène de nu de Harry en solo.

La source a continué à affirmer: « Il ne restera pas grand-chose à l’imagination. Harry se lance dans ce nouveau rôle et est vraiment enthousiasmé par le défi, même si c’est une tâche ardue. Il veut toujours faire des choses que les gens ne feraient pas. n’attends pas et ne conteste pas ce que les gens pensent de lui – et ce film le fera vraiment. «

Le Sun a également récemment rapporté qu’Harry mourait également de sa blonde aux cheveux bruns pour le rôle.

via GIPHY



Mon policier est la troisième fois que Harry joue dans un film. Il a précédemment joué dans Dunkerque en 2017 et il vient de terminer le tournage d’Olivia Wilde Ne t’inquiète pas chérie. On ne sait pas exactement quand Mon policier sortira mais la production a déjà commencé.

Qu’est-ce que tu penses? Veux-tu regarder Mon policier?

