Harry Styles et Olivia Wilde : voici comment est née la romance entre le chanteur et l’actrice

in

célébrités

Harry Styles et Olivia Wilde n’ont jamais confirmé leur idylle mais c’est indéniable avec le nombre de photos où ils montrent de l’affection. Comment tout a commencé?

© GettyHarry Styles et Olivia Wilde

Harry Styles Il est l’une des grandes figures de la musique en ce moment et tout ce qu’il fait attire l’attention de ses millions de fans qui l’admirent et veulent tout savoir sur lui. Par exemple, récemment, il a participé en tant qu’acteur à un film du Univers cinématographique Marvel où il a donné vie à Starfox Éternels rôle qui se répétera sûrement dans le futur de la franchise.

Mais il y a d’autres aspects dans la vie de Harry Styles qui suscitent autant ou plus d’attention que l’art du compositeur de Comme c’était comme sa vie amoureuse, qu’il partage avec la belle actrice et réalisatrice Olivia Wilde depuis quelque temps sans avoir confirmé leur fréquentation auprès de la presse, même si la relation est plus qu’évidente avec le nombre d’images d’eux deux s’embrassant, se tenant par la main ou s’enlaçant.

où se sont-ils rencontrés Harry Styles et Olivia Wilde? Ils ont d’abord travaillé ensemble sur le tournage du film Don’t Worry Darling où le cinéaste a remplacé l’acteur Shia LaBefouf par le chanteur car apparemment la star de transformateurs il avait une relation terrible avec sa partenaire Florence Pugh et le reste de l’équipe de tournage. Aujourd’hui, il y a une controverse autour de ce licenciement où Shia demande à Olivia de bien vouloir clarifier les raisons de son départ.

L’histoire d’amour entre la chanteuse et l’actrice

Pendant ce temps, retour à la romance, Olivia Wilde est venu de se séparer de l’acteur Jason Sudeikisprotagoniste de ted lasso avec qui ils se sont rencontrés en 2011 à Saturday Night Live et dont la relation signifiait deux beaux enfants pour les deux : Otis et Daisy. Ils auraient mis fin à leur relation début 2020 et Olivia Wilde a commencé sa cour avec Harry Styles en janvier 2021.

Cependant, une source anonyme a assuré Page 6 que pendant que Jason et les enfants rendaient encore visite au réalisateur sur le tournage de Ne t’inquiète pas chérie elle avait une relation secrète avec Harry Styles ce qui, entre autres, a mis la protagoniste du film, Florence Pugh, et le reste de l’équipe mal à l’aise. Cette version n’est pas confirmée par les protagonistes du fait divulgués anonymement.

« Je ne dirai rien à ce sujet parce que je n’ai jamais vu une relation bénéficier d’être entraînée dans l’arène publique. Nous nous efforçons tous les deux de protéger notre relation. Je pense que c’est par expérience, mais aussi par amour profond. »exprimé Olivia Wilde à propos de sa cour avec Styles en conversation avec Variété où elle était aussi très critique du rôle des médias dans le « presse cardiaque » Oui « potins ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂