Le troisième album tant attendu de Harry Styles n’est pas encore sorti, mais les fans se demandent déjà de qui et de quoi parlera sa nouvelle musique.

Étant donné que la chanteuse entretient une relation avec Olivia Wilde depuis un an, les fans s’attendent à ce qu’elle ait influencé une partie de la musique de « Harry’s House » d’une manière ou d’une autre.

Mais, au milieu des spéculations, les fans sont également confus quant à ce qui se passe exactement avec le couple discret qui est resté en dehors des réseaux sociaux depuis sa rencontre sur le tournage de « Don’t Worry Darling » en janvier 2021.

Sa nouvelle vidéo pour « As It Was » est l’une de ses plus émouvantes à ce jour :

Harry Styles et Olivia Wilde ont-ils rompu ?

Styles et Wilde seraient toujours aussi forts et ont été vus ensemble à Londres ces dernières semaines.

La mère de Harry Styles adorerait Olivia Wilde.

Le 22 mars, ET a rapporté qu’une source proche du couple avait déclaré qu’ils étaient « des partenaires solides » et « la vraie affaire ».

« La mère de Harry adore Olivia et ses enfants ! Leurs familles se sont mélangées si harmonieusement », a ajouté la source.

Ils ont également affirmé que le couple aimait passer du temps ensemble et avec les deux enfants de Wilde, Otis et Daisy.

La famille de Wilde est principalement basée dans le pays d’origine de Styles depuis que le père de ses enfants, Jason Sudekeis, filme « Ted Lasso » au Royaume-Uni.

Harry Styles et Olivia Wilde ont été vus ensemble à Londres en mars.

Le couple a été vu main dans la main alors qu’il se promenait dans la ville.

Les fans avaient déjà agité des rumeurs selon lesquelles le couple avait rompu, mais les images récentes semblaient mettre un terme à ces affirmations.

Harry Styles et Olivia Wilde semblent avoir été séparés le jour de la Saint-Valentin.

Le 14 février, Wilde a été aperçue avec un inconnu au lieu de son petit ami.

Cependant, ce n’était qu’un instantané de sa journée et qui sait si elle a vu Styles plus tard – elle était dans son Londres natal après tout.

Alors que le Daily Mail ne fournit aucune information sur qui pourrait être l’homme, de nombreux fans de Harry Styles dans les commentaires d’un TikTok spéculatif prétendent le reconnaître dans l’entourage de Styles, et ils affirment que l’homme est le co-manager de Styles.

Harry Styles et Olivia Wilde semblaient aller fort peu de temps avant la Saint-Valentin.

Il y a seulement deux semaines, quelques jours après l’anniversaire de l’ancien chanteur des One Direction, le couple a été aperçu ensemble pour l’occasion.

Ils visitaient ensemble la Royal Academy of Arts, photographiés par des fans visitant une exposition intitulée Francis Bacon: Man and Beast.

Un témoin de leur rendez-vous a raconté au Daily Mail que «Harry et Olivia avaient l’air de s’amuser beaucoup en parcourant la galerie. Ils ne se tenaient pas la main, mais on pouvait toujours voir leur proximité alors qu’ils admiraient l’art ensemble.

Cela a été soutenu par la propre publication de Wilde sur son histoire Instagram, écrivant une légende, « Francis Bacon à la Royal Academy si vous êtes à Londres, allez-y, allez-y. »

Pendant ce temps, quelques jours auparavant, le couple aurait célébré l’anniversaire de Style lors d’un dîner aux chandelles au St. John’s Bread and Wine à Londres.

Alors, pourquoi la Saint-Valentin a-t-elle été passée apparemment à part ?

Même s’il semble que les deux parties pourraient être à Londres et que leur relation semble être plus proche que jamais, pourquoi Wilde a-t-il été vu avec quelqu’un d’autre, par opposition à Styles ?

Eh bien, il y a deux théories raisonnables qui semblent assez probables sur la situation, car il semble qu’elles ne s’arrêtent pas.

D’une part, ils ont peut-être organisé une célébration privée de la Saint-Valentin – ce n’est pas parce que Wilde a été vue sans Styles qu’elle ne l’a jamais vu ce jour-là, après tout.

Il est compréhensible que le couple ne veuille pas que leur rendez-vous se compose principalement de photos non-stop de fans et de paparazzi.

D’autre part, le Daily Mail mentionne que, alors que Styles était à Londres au moins récemment, il était là pour filmer un clip « top secret » pour le premier single de son prochain album.

S’ils commencent des productions comme celle-ci, il n’est pas exagéré de croire que Harry Styles sera un homme très occupé pendant un moment en préparation de la sortie de son prochain album et de la tournée de son dernier.

Peut-être que la raison pour laquelle ils ont dû manquer leurs vacances ensemble n’est rien de plus que les horaires chargés des deux célébrités à succès.

En fin de compte, les fans du couple peuvent probablement se reposer pour l’instant car il semble selon toute vraisemblance que le couple soit toujours très amoureux.

Amanda Hartmann est une écrivaine qui couvre diverses relations, divertissements et actualités.