Harry Styles et les mythes de la masculinité et des «  hommes virils  » en Amérique

Le monde change pour le mieux.

Oui, nous avons un long chemin à parcourir et parfois on a l’impression de faire un pas en avant tout en faisant deux pas en arrière, mais comme l’a dit le philosophe Théodore Parker, l’arc de l’univers semble se courber vers la justice.

Pour preuve, tout ce que vous avez à faire est de transformer votre téléviseur en n’importe quel grand réseau et vous verrez une grande variété de races, de genres et de sexualités représentés dans les émissions de télévision et dans la publicité.

C’est peut-être pourquoi c’était si choquant quand Candace Owens a tenté de faire honte à Harry Styles pour avoir porté une robe de bal Gucci sur la couverture de Voguenuméro de décembre. C’était comme si elle était sortie d’une machine à remonter le temps.

Elle a partagé sa photo avec la légende « Ramenez les hommes virils » et Twitter a éclaté – des deux côtés. Étonnamment, il semblait que beaucoup de gens étaient d’accord avec elle.

Quelques jours plus tard, Styles a partagé une autre photo de lui-même, cette fois vêtu d’un costume bleu clair crépu avec de longues manches fluides. Sur la photo, il mord de manière suggestive une banane.

Sa légende? « Ramenez les hommes virils. »

Si vous ne la connaissez pas, Candace Owens est un expert de droite surtout connu pour se plier à la foule de Fox News.

Elle a clairement essayé d’embarrasser ou de faire honte à Styles, mais tout ce que cela a fait était de le préparer pour la réponse parfaite. Après tout, la meilleure façon de gérer un intimidateur est de montrer à quel point vous n’êtes pas dérangé par lui.

Styles n’a aucune raison d’être dérangé par qui que ce soit, vraiment.

Il est célèbre depuis l’âge de 16 ans, lorsqu’il est apparu sur la version britannique de Facteur X et a été placé dans le groupe One Direction en 2010. Il est adoré par des millions de fans fervents et a eu deux albums solo les plus vendus qui étaient très respectés par les critiques musicaux.

Il est également habitué à ce que les gens remettent en question sa sexualité, faisant face à des rumeurs selon lesquelles il est bi ou pan-sexuel tout au long de sa carrière. Il s’est penché sur l’ambiguïté ces dernières années, s’habillant parfois avec des vêtements féminins et même en écrivant une chanson, « Medicine », que de nombreux fans croient être sa façon de devenir bisexuel.

Mais Styles est loin d’être la première pop star à embrasser son côté féminin et à laisser les gens deviner sa sexualité.

David Bowie portait une robe pour une séance photo avec le Daily Mirror en 1971 et portait souvent des vêtements féminins après cela. L’icône superstar de la pop et du rock, Prince, a poussé la mode vers le féminin quand il portait des chemises à col à volants et des gants en dentelle dans les années 1980 (ainsi que de nombreux hauts violets et courts).

Le rappeur Young Thug a fait la une des journaux en 2016 pour avoir porté une robe pervenche à volants dans la pochette de sa mixtape, Non, je m’appelle Jeffery. Un article détaillé dans Magazine complexe explique toute l’histoire derrière cette robe, en partageant cela, « Trincone a conçu la robe avec plusieurs des mêmes idéologies auxquelles Thug croit [sic], en particulier l’androgynie et l’identité sans restriction de sexe. «

Iggy Pop – « le parrain du punk » qui est connu pour porter des robes – a déclaré: « Je n’ai pas honte de m’habiller » comme une femme « parce que je ne pense pas que ce soit honteux d’être une femme. »

Et, bien sûr, les hommes de nombreuses cultures portent ce que nous considérons comme des jupes ou des robes (et ce depuis des siècles), et c’est considéré comme parfaitement viril.

Alors, quel est le problème avec Harry Styles portant une robe ou des manches de pouliche?

S’agit-il d’une simple homophobie ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans ce qui semble être une obsession de droite pour les «hommes virils»?

S’opposer au changement des normes de genre n’a rien de nouveau pour les conservateurs.

Après tout, ils étaient contre le droit de vote des femmes, leur droit de demander le divorce, le droit de prendre des décisions médicales pour leur propre corps et le droit à l’égalité de rémunération.

Ils étaient même contre les femmes et les filles portant des pantalons pour aller à l’école et au travail, et ont été irrités par le pantalon capri de Mary Tyler Moore sur Le Dick Van Dyke montrer.

C’est la nature des conservateurs d’avoir peur du changement et de lutter contre le progrès – même lorsque le progrès semble inévitable. Cela est inhérent au conservatisme et fait partie du tirage au sort du poste.

Tous les changements entourant le mariage dans ce pays, ainsi que l’acceptation de modes de vie qui ne reflètent pas la famille nucléaire traditionnelle, font peur aux personnes qui n’ont pas connu ou aimé quelqu’un qui ne correspond pas au modèle traditionnel.

Candace Owens, comme fondement de sa carrière, puise dans cette peur et l’exploite.

Alors que les protections juridiques pour la communauté LGBTQ + aux États-Unis sont plus élevées que jamais, dans certaines données démographiques, l’acceptation des personnes queer à un niveau personnel est en baisse.

Le mariage homosexuel est légal dans tout le pays, et 23 États ont des lois complètes ou partielles empêchant la discrimination dans l’emploi contre les personnes LGBTQ +. Et pourtant, une enquête a révélé un nombre croissant de jeunes qui avouent être «mal à l’aise» avec les personnes LGBTQ + dans leur vie.

Jusqu’en 2017, les jeunes Américains étaient le groupe le plus susceptible d’accepter les homosexuels dans leur vie, c’était donc une découverte choquante.

Peut-être coïncidant avec l’administration Trump et une exposition accrue à la propagada de la droite alternative via des publicités et des vidéos à lecture automatique sur YouTube et les médias sociaux, les jeunes semblent partager des idéaux conservateurs et même nazis plus qu’ils ne l’ont fait depuis des décennies. Les crimes haineux sont en augmentation, y compris ceux contre la communauté LGBTQ +.

Ainsi, alors que certains disent que nous devrions ignorer Owens, le renforcement de l’homophobie a des conséquences réelles dans le monde entier – même lorsque des gens comme elle essaient de déguiser leur sectarisme comme étant des «valeurs familiales traditionnelles».

L’article continue ci-dessous

En tant que progressiste élevé dans une famille libérale, les attaques comme celle-ci par Owens sont bizarres et fascinantes. Aucune partie de moi ne peut comprendre pourquoi quelqu’un se soucierait de ce que quelqu’un d’autre porte.

Je veux juste crier: « Arrête d’être si délicat! » mais je sais qu’il se passe quelque chose de plus profond ici. Ce n’est pas vraiment Harry Styles.

Peut-être qu’à un niveau plus profond, des gens comme Owens croient que ces «hommes virils» sauveront l’Amérique. Owens est loin d’être le premier à impliquer cela. Elle ne l’a même pas fait d’une manière particulièrement unique.

Un mois plus tôt, Gina Bontempo, qui est la manager de Candace Owens, a tweeté qu’elle utilisait un vélo Peloton dans une salle de gym de l’hôtel et je suis tombé sur un cours du très populaire instructeur Cody Rigsby, connu pour sa personnalité flamboyante, ses danses idiotes et ses «conversations entre filles» décontractées sur le vélo.

Elle a partagé une vidéo de lui dansant avec une légende qui comprenait: « Qu’est-il arrivé aux hommes? »

Oui, c’est sectaire. Oui, c’est homophobe. Et oui, c’est dépassé. Mais c’est le point, je pense.

La critique de tout ce qui n’est pas considéré comme «viril» semble être simplement ce que le droit Est-ce que maintenant, et c’est dangereux. Pas seulement pour les homosexuels, les non-conformistes de genre et tous ceux qui veulent faire ou être quelque chose qui ne relève pas du binaire de genre relativement strict de notre société, mais aussi pour la société dans son ensemble.

Le modèle traditionnel de masculinité est mortel depuis des générations.

Malgré la nostalgie de la droite pour les valeurs familiales traditionnelles, la véritable «famille nucléaire» n’a duré qu’une génération. Avant cela, les familles se présentaient de toutes sortes de manières et étaient souvent multi-générationnelles. Les entreprises étaient souvent détenues par la famille et dirigées par tout membre de la famille assez âgé, y compris les femmes.

Dans les familles qui possédaient ou travaillaient des fermes, tout le monde participait aux tâches ménagères, y compris les femmes et les filles. Le fossé strict entre un mari qui travaille et une femme qui ne s’occupe que des enfants est une histoire fabriquée. C’est une fable américaine.

Après l’apogée de la famille nucléaire, les enfants qui ont été élevés dans ce modèle l’ont fait exploser, faisant monter en flèche le taux de divorce à environ 5 sur 1000 à la fin des années 1970 et 1980 (après quoi il a décliné et continue de le faire).

La famille nucléaire a été un phénomène de courte durée, mais c’est un modèle que Candace Owens et d’autres aspirent encore, malgré le fait que c’est un style de vie qui serait presque impossible à maintenir dans cette économie.

Le problème n’est pas la masculinité – c’est prescriptif masculinité.

La masculinité normative est un système dans lequel il n’y a qu’une seule façon d’être le «bon» genre d’homme. Aux États-Unis, cela signifie que vous devez être stoïque et impassible, hétérosexuel et dur. Vous ne devez jamais avoir besoin ni demander d’aide, et vous ne pouvez jamais vous attarder sur les choses qui vous ont blessé dans le passé.

Cette forme de masculinité, souvent appelée «la boîte de l’homme», maintient les hommes piégés dans un ensemble rigide d’attentes qui ne peuvent tout simplement pas fonctionner pour tous les hommes et qui les oblige à fermer et à réprimer leurs émotions.

La masculinité traditionnelle exige également que la plupart des hommes (selon leur classe) servent d’outils pour l’économie, rouages ​​d’une machine. On attend souvent d’eux qu’ils sacrifient leurs relations avec leur famille, leur santé, leur sécurité et même parfois leur vie pour leur travail.

Pour les «hommes virils» que Candace Owens, Tomi Lahren, Gina Bontempo et d’autres idéalisent, être le soutien de famille est l’objectif, même si cet objectif est une mise en échec.

Après tout, la soi-disant famille traditionnelle exige qu’une l’homme doit pouvoir gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa famille sans avoir besoin de l’aide de sa femme (qui devrait être à la maison pour s’occuper des enfants).

Njamais l’esprit le fait que cela est presque impossible dans l’économie actuelle où la plupart des familles ont besoin de deux revenus pour survivre.

La société dit également aux hommes qu’ils devraient être de bons pères, mais la masculinité normative ne leur permet pas d’être le principal gardien de leurs enfants, même si leur femme est celle qui a le plus grand potentiel de revenus et même si c’est lui qui préférerait être le parent principal à la maison.

Effectuer ce type de masculinité n’est pas sain pour la plupart des hommes.

Sans la possibilité de demander de l’aide quand ils en ont besoin, les hommes doivent faire face seuls aux traumatismes, aux problèmes de santé mentale ou aux problèmes relationnels – souvent en transformant leurs sentiments de peur et de vulnérabilité en colère ou en rage et / ou en se transformant eux-mêmes en substances. -traiter.

Aux États-Unis, les hommes sont plus susceptibles de commettre un meurtre tout en étant également plus susceptibles d’être victimes de meurtre. Si la toxicomanie est également un grave problème de santé pour les femmes, les hommes sont plus susceptibles de devenir toxicomanes, d’être hospitalisés en raison d’une surdose et de mourir en raison de leur toxicomanie.

En plus de tout cela, les hommes sont plus susceptibles de finir en prison, plus susceptibles de devenir des sans-abri et plus susceptibles de mourir par suicide que les femmes de notre société.

Ces statistiques sont simplifiées à l’extrême (comme le sont souvent les statistiques sur la santé et la criminalité), mais les tendances reflétées ici sont très réelles.

Il n’y a rien de mal à être un homme traditionnellement masculin, hétéro et cisgenre.

Si un homme préfère les jeans aux robes et veut être le soutien traditionnel de sa famille, c’est parfait pour lui. Pour de nombreux hommes, se conformer aux attentes traditionnelles des hommes fonctionne bien et semble naturel – et c’est merveilleux pour eux.

Mais renforcer le binaire traditionnel des genres pour les autres est ridicule. C’est ridicule quand on tweet sur une superstar de la pop, c’est ridicule quand on élève des enfants, et c’est ridicule d’essayer de faire respecter dans les écoles et les lieux de travail.

Il existe de nombreuses façons d’être un homme bon, et la masculinité se décline en autant de variétés qu’il y a de personnes qui s’identifient comme masculines.

En vérité, être «viril» signifie simplement être «comme un homme» et une fois que nous avons abandonné notre besoin de garder la masculinité dans un espace aussi strict et confiné, la virilité peut prendre toutes sortes de choses.

Vous pouvez être un gars qui porte des robes et qui a encore des millions de femmes qui vous adorent, ou vous pouvez être un gars qui porte des robes et ne se soucie pas si des femmes vous adorent du tout. Vous pouvez être Prince ou Billy Porter ou David Bowie ou même Elliot Page et toujours correspondre parfaitement à la définition de «l’homme viril».

C’est parce que toutes sortes d’hommes sont bons. La masculinité elle-même est bonne et belle, sous toutes ses formes – tant qu’elle n’est jamais utilisée pour nuire ou opprimer les autres.