Harry Styles et Jennifer Aniston sont-ils en couple ? Déclarations sur la romance présumée

La chanteuse et l’actrice ont 25 ans de différence d’âge.

© Getty Images (à gauche) / Harry Styles – Lloyd WakefieldVoici ce que l’on sait de la prétendue romance entre Harry Styles et Jennifer Aniston

si vous vous demandez ce qui se passe entre Harry Styles (29 ans) et Jennifer Aniston (54 ans)on vous dit tout sur les rumeurs d’une prétendue romance entre le chanteur britannique et l’actrice américainequi serait amoureux malgré la différence d’âge notable.

Selon un article d’un journal britannique Le miroir, Jennifer Aniston est tombée amoureuse de Harry après que l’actrice de amis au concert de Styles à Los Angelesoù il a présenté sa tournée « l’amour en tournée« . On dit que, à la fin de la présentation, lL’actrice a approché Styles et ils ont ensuite commencé à échanger des SMS.

+ Quelles déclarations avez-vous faites sur la romance entre Harry Styles et Jennifer Aniston ?

« Jen (Aniston) avait plaisanté avec ses amis sur les personnes avec qui elle pourrait sortir et Harry a été mentionné. Coche toutes les cases, réussie, intellectuelle, avant-gardiste et coola déclaré une source citée par Le miroir.

Selon les déclarations, Jusqu’à présent, Harry Styles et Jennifer Aniston ne sortent pas ensemble ou ne sont pas en couplecependant Il s’est assuré que l’actrice est convaincue que leur romance a une chance de fonctionner.

« La façon dont Jen le voit, c’est qu’elle serait folle de ne pas s’amuser. Harry a un grand sens de l’humour et est totalement décontracté, ils forment un super couple sur papier.», a déclaré une source également citée par le magazine britannique Plus proche.

Précédemment, Harry Styles a déclaré dans l’émission Le spectacle d’Elleen DeGeneresen 2020, qu’Aniston était son écraser de l’enfance. De plus, l’âge ne serait pas un problème dans la relation, car Styles a déclaré qu’il aimait les femmes plus âgées que lui. La dernière relation publique de Harry Styles était avec Olivia Wilde, 10 ans de plus que luiDe son côté, Aniston a divorcé de Justin Theroux en 2017.

