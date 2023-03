Harry Styles et Emily Ratajkowski ont été vus en train de s’embrasser à Tokyo : la VIDEO

célébrités

Harry Styles a embrassé passionnément Emily Ratajkowski à Tokyo, confirmant ce qui pourrait être l’un des nouveaux couples de l’industrie du divertissement.

©GettyHarry et Emilie

Harry Styles a récemment mis fin à sa relation amoureuse avec Olivia Wilde mais des sources proches du talentueux musicien ont souligné que « voit quelqu’un » bien que, au moins jusqu’au moment de cette clarification, il essayait de garder la relation secrète pour le « cirque » qu’il a dû tolérer lors de ses fréquentations précédentes. Rien d’autre? Ils ont également déclaré à la presse que Styles passait un bon moment avec son nouveau partenaire.

maintenant via Courrier quotidien images exclusives de Harry Styles s’embrasser passionnément avec Emily Ratajkowski dans les rues de Tokyo où les deux personnages ont célébré le moment qu’ils ont partagé ensemble dans cet endroit en dansant devant des témoins et en partageant un parapluie dans le meilleur style de comédie romantique, certifiant ainsi qu’ils sont ensemble.

Harry et Emily ensemble

Pour la réunion qu’ils ont partagée au Japon, Harry portait un élégant costume noir et une chemise boutonnée blanche unie, tandis qu’Emily a opté pour une doudoune rose et noire sur une longue jupe noire. Tous deux étaient parfaitement habillés pour une sortie décontractée où ils vont partager du temps avec quelqu’un en qui ils ont confiance. Ceci, ajouté au peu de soin qu’ils ont apporté aux témoins et aux caméras, indique un lien fort.

Les adeptes de Harry Styles et Emily Ratajkowski ils peuvent être jaloux compte tenu de la scène typique d’un film romantique qu’ils ont vécu en utilisant tous les clichés du genre pour confirmer nonchalamment qu’ils vivent un grand moment personnel comme en témoigne ce baiser passionné. Pourquoi Tokyo ? Le musicien est en ville pour des raisons professionnelles, exerçant son l’amour en tournée.

Bien que nous sachions que Harry Styles est séparé de Olivia Wildequelle est la situation amoureuse de Emily Ratajkowski? La mannequin et actrice a récemment terminé une approche qu’elle avait eue avec l’acteur et présentateur Éric André on peut donc dire que les stars qui ont joué dans la scène romantique de Tokyo devant le monde entier sont exemptes de culpabilité et de charge lorsqu’il s’agit de partager des baisers passionnés, des pas de danse et même un parapluie. Ça va?

