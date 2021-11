Harry Styles est reconnaissant pour ses débuts aux Marvel Studios

Malgré les mauvaises critiques des critiques spécialisés, « Eternals » a préparé une série de surprises qui anticipent l’orientation future du MCU et la portée cosmique que la franchise aura à l’avenir. L’un d’eux a été la révélation du jeune chanteur Harry Styles dans le rôle de Starfox, un personnage d’une grande popularité parmi les fans de bandes dessinées.

La bande de Chloe Zhao présentait Styles lors de sa première séquence post-crédit, après que Sersi, Phastos et Kingo aient été enlevés par le céleste Arishem, qui analysera leurs souvenirs pour déterminer si l’humanité mérite ou non le salut, laissant Makkari derrière. , Thena et Druig avec une grande stupéfaction de perdre la communication avec eux.

Ce serait à ce moment-là que Pip le Troll (avec la voix de Patton Oswalt) présente avec une grande émotion le prince royal de la planète Titan et frère de Thanos, Eros, également connu sous le surnom de Starfox. Ce nouveau personnage conclut sa présentation en déclarant qu’il sait où trouver l’éternel disparu.

La scène ne nous prépare pas seulement à ce que le MCU a préparé dans l’avenir de ces extraterrestres immortels. Il a également servi d’introduction de Styles à la franchise, une action pour laquelle le chanteur et maintenant également acteur a exprimé une grande gratitude lorsqu’il a travaillé pour la première fois sur une production de Marvel Studios.

« Je suis juste à la fin », a commenté Styles lors d’une conversation avec Dazed dans laquelle il a abordé le sujet de son camée. « Mais qui n’a pas grandi en voulant être un super-héros, vous savez ? Ce fut une belle expérience, et je suis tellement reconnaissante de pouvoir travailler avec Chloé », a déclaré la chanteuse, dont la présence dans le film avait déjà été filtrée après la première mondiale du film.

Zhao, qui est entrée dans l’histoire cette année en étant la deuxième femme à remporter un Oscar dans la catégorie « Meilleur réalisateur », a précédemment indiqué ses raisons pour lesquelles Styles a choisi le rôle de Starfox, qui a la capacité de contrôler les émotions des autres, assurant qui a trouvé beaucoup de caractère dans la personnalité du chanteur, lac dont Kevin Feige, président de l’étude, n’a pas hésité à approuver.