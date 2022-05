Harry Styles envahit la place 45secondes.fr avec des performances inoubliables

Styles a noté que « Boyfriends » était la chanson la plus difficile à écrire sur son nouvel album car il en avait « différentes versions » et essayait de déterminer laquelle serait la « meilleure version » pour « Harry’s House ».

Styler a continué à se produire avec ses singles de 2019 « Watermelon Sugar » et « Golden », ainsi que ses nouvelles chansons « Late Night Talking » et « Daylight ».

Lorsqu’on lui a demandé ce que ça faisait de jouer ses nouveaux morceaux à haute voix, Styles a dit avec légèreté que cela ressemblait à une « erreur » parce qu’il était « censé les jouer en secret ». Mais quoi qu’il en soit, il a dit qu’il était « excité » de les jouer pour la série de concerts d’été Citi d’AUJOURD’HUI.

« Je suis désolé qu’il pleuve. Merci d’être là », a-t-il déclaré à ses fans.

En mars de cette année, Styles a annoncé qu’il sortait avec « Harry’s House » lorsqu’il a partagé une photo de lui debout dans un salon à l’envers sur Twitter. Ce même mois, il a publié la tracklist officielle du nouvel album avant de sortir son premier single, « As It Was », de l’album en avril.

Au début du morceau, il a échantillonné la voix de sa filleule à partir d’un message vocal que son père lui a envoyé.

La filleule de Styles est Ruby Winston, la fille de Ben Winston, producteur exécutif de « The Late Late Show With James Corden », selon Entertainment Weekly.

« Elle avait l’habitude d’essayer de m’appeler avant l’heure du coucher tous les soirs et une fois, ça n’a pas sonné ou quelque chose comme ça, alors ils m’ont envoyé ça », a-t-il expliqué lors de l’émission de radio britannique « Capital Breakfast » en avril. J’étais en studio et je l’ai mis devant la chanson pour une raison quelconque et j’en suis tombé amoureux, donc ça a collé.

Styles a également été vu jouer avec un adorable bébé dans un clip bonus des coulisses que son équipe a publié sur YouTube.

Après avoir rompu avec son ancien boys band, « One Direction », Styles a lancé son album éponyme en 2017, avant de sortir son deuxième album, « Fine Line », en 2019. Au cours de sa carrière, Styles a été nominé pour trois Grammys. et il a remporté son premier pour la meilleure performance solo pop pour son single « Watermelon Sugar ».