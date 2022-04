Harry Styles dit qu’il avait honte de sa vie sexuelle

L’ancienne star de One Direction, Harry Styles, a révélé qu’il avait l’habitude d’avoir « honte » de sa vie sexuelle et qu’il avait du mal à déterminer à qui il pouvait faire confiance.

Le jeune homme de 28 ans, dont on dit qu’il sortait avec l’actrice Olivia Wilde, a évoqué les problèmes qu’il avait rencontrés en matière d’intimité, de fréquentation et d’amour après avoir passé la fin de son adolescence et le début de la vingtaine sous les yeux du public.

Les styles sont devenus célèbres après leur apparition sur Le facteur X alors qu’il n’avait que 16 ans et qu’il était encore adolescent lorsque les journalistes ont commencé à poser des questions sur le nombre de personnes avec lesquelles il avait couché.

Dans une récente interview avec Better Homes and Gardens, Styles a réfléchi à la présence de « clauses de propreté » dans ses contrats, ce qui signifierait qu’elles seraient nulles et non avenues s’il faisait quelque chose de « peu recommandable ». Ce n’est que lorsqu’il a signé son contrat solo et appris que sa capacité à faire de la musique ne serait pas affectée par des transgressions personnelles qu’il s’est senti « libre », a-t-il expliqué.

Alors qu’une grande partie de sa vie était exposée à tous ou contrôlée par d’autres, Styles a expliqué que pendant longtemps, il avait l’impression que sa vie sexuelle était «la seule chose qui était [his]’.

« J’avais tellement honte à ce sujet, honte à l’idée que les gens sachent même que j’avais des relations sexuelles, sans parler de qui. À l’époque, il y avait encore des trucs de baiser et de dire. Trouver à qui je pouvais faire confiance était stressant , » il a dit.

Finalement, cependant, Styles est arrivé à un endroit où il s’est demandé pourquoi il avait honte, se rappelant avoir pensé: « Je suis un homme de 26 ans qui est célibataire; c’est comme, oui, j’ai des relations sexuelles. »

Harry Styles est devenu célèbre sur The X Factor. Crédit : Alamy

Le Sucre de pastèque Le chanteur, qui a reçu des avis mitigés pour avoir choisi de porter des robes à l’occasion, a ensuite exprimé sa conviction qu’il est « obsolète » qu’il soit censé exposer les détails de sa vie sexuelle.

Bien qu’il ait été « vraiment ouvert » avec ses amis, il a souligné que c’était son « expérience personnelle ».

« C’est le mien. Tout l’intérêt de ce vers quoi nous devrions nous diriger, qui est d’accepter tout le monde et d’être plus ouvert, c’est que cela n’a pas d’importance, et il s’agit de ne pas avoir à tout étiqueter, de ne pas avoir à clarifier quelles cases vous êtes vérification. »