Harry Styles est sur la couverture du numéro de décembre de US Vogue et il porte une robe.

Harry Styles est la nouvelle star de la couverture de Vogue et il a expliqué pourquoi il aime porter des vêtements pour femmes dans l’interview.

Ce n’est un secret pour personne que Harry Styles est une icône de la mode moderne. Depuis que One Direction est devenu célèbre en 2010, les gens ne pouvaient pas se lasser de son look créatif et de son style unique. Qu’il s’agisse de perles à bascule d’Harry ou d’un cardigan arc-en-ciel, les fans sont obsédés par tout ce qu’ils portent. Sans oublier, il a également animé le Met Gala, l’événement le plus en vogue de l’année, en 2019.

LIRE LA SUITE: Harry Styles a nourri le poisson d’un fan et lui a écrit une note après que sa voiture est tombée en panne devant sa maison

Les gens adorent aussi qu’Harry n’ait jamais peur de porter des looks traditionnellement « féminins », et maintenant il est sur la couverture de Vogue dans une robe.

Harry Styles dit qu’il aime les vêtements pour femmes alors qu’il couvre Vogue dans une robe. Image: Theo Wargo / WireImage

Sur la couverture de décembre 2020 de Vogue, Harry porte un combo veste et robe Gucci. La jeune femme de 26 ans porte également plusieurs autres vêtements pour femmes tout au long de la propagation. Discutant de sa mode, Harry dit: « Quand vous enlevez » Il y a des vêtements pour hommes et il y a des vêtements pour femmes « , une fois que vous supprimez les barrières, vous ouvrez évidemment l’arène dans laquelle vous pouvez jouer. »

Il ajoute: « Je vais parfois dans les magasins, et je me surprends juste à regarder les vêtements des femmes en pensant qu’ils sont incroyables. C’est comme n’importe quoi – chaque fois que vous érigez des barrières dans votre propre vie, vous vous limitez simplement Il y a tellement de joie à jouer avec des vêtements. Je n’ai jamais vraiment trop réfléchi à ce que cela signifie – cela devient simplement cette partie prolongée de la création de quelque chose.

Harry parle également en profondeur de la façon dont son styliste Harry Lambert l’attire vraiment. Parlant de Lambert, Harry dit: « Il s’amuse juste avec les vêtements, et c’est un peu de là que je les tire. Il ne prend pas cela trop au sérieux, ce qui signifie que je ne le prends pas trop au sérieux. » Harry mentionne que quand ils se sont rencontrés pour la première fois, Lamberts lui a demandé d’essayer « une paire de fusées éclairantes, et je me suis dit, » Flares? C’est putain de fou « mais il est depuis devenu beaucoup plus libre avec son style.

Il continue: « On ne peut jamais être trop habillé. Il n’y a rien de tel. Les gens que j’ai admirés dans la musique – Prince et David Bowie et Elvis et Freddie Mercury et Elton John – sont de tels showmen. En tant qu’enfant, c’était complètement époustouflant. Maintenant, je vais mettre quelque chose de vraiment flamboyant, et je ne me sens pas fou de le porter. «

Harry dit également: « Je pense que si vous obtenez quelque chose dans lequel vous vous sentez incroyable, c’est comme une tenue de super-héros. Les vêtements sont là pour s’amuser, expérimenter et jouer avec. Ce qui est vraiment excitant, c’est que toutes ces lignes sont juste en quelque sorte s’effondre. «

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂