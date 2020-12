Harry Styles applaudit Candace Owens en le critiquant pour avoir porté une robe

Harry Styles a appelé les gens qui annonçaient sa récente couverture de Vogue dans une nouvelle interview de Variety et sur Instagram.

Harry Styles a répondu à Candace Owens et à toutes les personnes qui le critiquaient pour avoir porté une robe en couverture de Vogue.

Le mois dernier (13 novembre), Harry Styles a cassé Internet après être devenu le premier homme à apparaître seul sur la couverture de American Vogue. Harry portait une robe Gucci sur la photo et il a parlé dans l’interview de son amour des vêtements pour femmes. Pour la plupart, les gens ont loué l’image, cependant, il y avait quelques trolls bruyants qui étaient bouleversés par l’apparence de Harry.

Notamment, le commentateur conservateur Candace Owens a accusé Harry de « détruire la masculinité » et il l’a maintenant abordé.



Harry Styles répond à Candace Owens en le critiquant pour avoir porté une robe. Photo: Dimitrios Kambouris / pour The Met Museum / Vogue, SAMEER AL-DOUMY / AFP via

Dans un tweet sur la couverture historique du Vogue américain de Harry, Candace a tweeté: « Il n’y a pas de société qui puisse survivre sans des hommes forts. L’Orient le sait. En Occident, la féminisation régulière de nos hommes en même temps que le marxisme est enseigné à nos enfants. Ce n’est pas une coïncidence. C’est une attaque pure et simple. Ramenez des hommes virils. » Euh, d’accord hun.

Aucune société ne peut survivre sans des hommes forts. L’Orient le sait. En Occident, la féminisation régulière de nos hommes en même temps que le marxisme est enseigné à nos enfants n’est pas une coïncidence.

C’est une attaque pure et simple. Ramenez les hommes virils. https://t.co/sY4IJF7VkK – Candace Owens (@RealCandaceO) 14 novembre 2020

Parlant du contrecoup dans une nouvelle interview de Variety, Harry a déclaré: « Ne pas porter [something] parce que ce sont des vêtements pour femmes, vous excluez tout un monde de super vêtements. Et je pense que ce qui est excitant en ce moment, c’est que vous pouvez porter ce que vous aimez. Il n’est pas nécessaire que ce soit X ou Y. Ces lignes sont de plus en plus floues. «

Si ce n’était pas assez emblématique, Harry a posté une photo de sa séance photo Variety sur sa page Instagram avec la légende: « Ramenez les hommes virils. » Sur la photo, Harry porte un costume bleu pastel avec des détails à volants.

