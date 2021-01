On dirait qu’Hollywood a un tout nouveau couple puissant entre les mains.

Depuis que les photos d’Olivia Wilde et Harry Styles se tenant la main lors d’un mariage ont commencé à circuler en ligne, les utilisateurs de médias sociaux du monde entier se sont demandé comment la romance présumée du couple avait commencé.

Wilde dirige et joue dans le film très attendu, Ne t’inquiète pas chérie, aux côtés de Styles.

En novembre, il a été révélé qu’Olivia Wilde et Jason Sudeikis, qui étaient ensemble depuis près d’une décennie et partagent deux enfants ensemble, s’étaient séparés.

Et après que des photos de Wilde et Styles aient fait surface le 4 janvier, les fans du monde entier se demandent tous la même chose:

Harry Styles a-t-il rompu Olivia Wilde et Jason Sudeikis?

Lisez la suite pour tous les détails juteux sur la séparation de Wilde et Sudeikis, ainsi que de nouveaux détails sur sa romance supposée avec Harry Styles.

Jason Sudeikis et Olivia Wilde ont annoncé leur démission en novembre 2020.

Alors que les deux hommes annonçaient qu’ils avaient décidé de se séparer, une source a révélé que Wilde et Sudeikis avaient eu une scission «à l’amiable» au début de l’année 2020.

« La scission s’est produite au début de l’année », a révélé une source proche du couple. « C’était à l’amiable et ils sont passés à une excellente routine de coparentalité. Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale. «

Ne t’inquiète pas chérie a commencé le tournage en octobre 2020.

Ne t’inquiète pas chérie a commencé la production en octobre de l’année dernière; cependant, la production s’est arrêtée début novembre après qu’un membre d’équipage ait été testé positif au coronavirus.

Harry Styles a rejoint le casting en novembre, juste au moment où Wilde et Sudeikis ont annoncé leur séparation.

Cela dit, il est prudent de dire que Styles et Wilde se connaissent probablement depuis l’année dernière, bien que l’on ne sache pas quand ils se sont rencontrés pour la première fois.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Styles est la raison pour laquelle Wilde et Sudeikis se sont séparés.

Alors que des tonnes de fans sont ravis de la nouvelle rumeur de romance de Styles et Wilde, d’autres utilisateurs de médias sociaux ont des sentiments légèrement différents à propos du nouveau it-couple d’Hollywood.

«Si Olivia Wilde a vraiment rompu avec Jason Sudeikis pour Harry Styles, qui suis-je pour juger», a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: «Si Harry Styles est vraiment la raison pour laquelle Olivia Wilde et Jason Sudeikis ont rompu, je vais émeute. peux-tu imaginer. »

Un autre utilisateur de Twitter est descendu dans le terrier du lapin Harry Styles, se demandant quand exactement Styles et Wilde se sont rencontrés pour la première fois.

«Je ne peux pas m’arrêter de penser à cela: Olivia Wilde a commencé à sortir avec Jason Sudeikis en 2011, et Sudeikis a quitté SNL entre les saisons en 2013. One Direction a joué sur SNL en 2012, il est donc POSSIBLE que Wilde ait rencontré Harry Styles pour la première fois », ont-ils écrit.

Jason Sudeikis aurait été dévasté en apprenant la nouvelle de son ex et de Styles.

Selon une astuce anonyme sur le compte Instagram Not Skinny But Not Fat, un utilisateur de médias sociaux a allégué que Jason était dévasté par le fait que Wilde l’ait quitté, contrairement à la déclaration concernant leur scission «à l’amiable» en 2020.

«Apparemment, Jason était dévasté qu’elle l’ait quitté», lit-on dans le conseil. «Mon bon ami était à un très petit événement de rassemblement ici à Kansas City avec Jason et ils étaient assis à la même table avec lui et sa mère quand sa mère a découvert et que c’était SI AWKWARD. Il lui a même dédié deux chansons lors de l’événement ce soir-là, alors triste.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.