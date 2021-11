Harry Styles a parlé de ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel

in

Les chances que Éternels avoir une suite sont très élevés. Les entrées de la Univers cinématographique Marvel Ils sont généralement étendus pour étendre l’histoire de la marque au cinéma en introduisant de nouveaux personnages dans chacune de ses phases. De cette façon, la dernière bande du MCU racontait le « mystère de la création » et qui est responsable : les célestes.

Dans ce contexte, nous avons rencontré des personnages comme Sersi, Ikaris, Thena, Ajak et Arishem. Chacun d’eux a servi un objectif dans l’intrigue de Éternels, qui a surpris avec une tournure drastique et la conclusion que ces personnages puissants ont décidé de protéger l’humanité mus par le plus grand des sentiments : l’amour. Émotif! La fin de la bande ouvre la possibilité à cette histoire de continuer.

Harry Styles est arrivé au MCU !

De cette façon, et comme dans tous les films de la Univers cinématographique Marvel, le film avait deux scènes après la fin. L’un d’eux a présenté le personnage Éros, le frère de Thanos et prince de Titan. La surprise est que ce héros est personnifié par le chanteur populaire qui faisait partie du boys band One Direction, Harry Styles. Le jeune homme a dit quelques mots sur ses débuts en MCU.

« Je ne me présente qu’à la fin. Mais qui n’a pas grandi en voulant être un super-héros ? Ce fut une belle expérience et je suis très reconnaissante d’avoir pu travailler avec Chloé Zhao « , s’est enthousiasmé l’artiste qui a sûrement ajouté un nombre important de billets vendus à merveille merci aux fans du musicien qui voudront le voir débuter en tant que Éros au Éternels.

L’introduction de Éros s’accompagnait de l’arrivée de Pip le troll. Après son apparition dans le Dôme lors de la scène du générique du film, il informe Thena, Druig et Makkari que le reste de la Éternels ils sont en danger mais ils savent comment les aider. Ainsi est établie la possible suite de cette histoire bouleversante pleine de révélations sur les origines de la civilisation dans le MCU.

