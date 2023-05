Harry Styles a fait référence à une réunion potentielle de One Direction

artdeco - ALL IN ONE MASCARA Mascara volume et style N° 03 brown 10 ml

Le mascara All In One procure aux cils un style parfait. Les cils ont plus de volume, plus de longueur et une incroyable courbure. Deux brosses en une, offre à vos cils volume et séparation en même temps. La cire de carnauba nourrit les cils et maintient leur flexibilité.