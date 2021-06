Imaginez sentir exactement comme Harry Styles? Rêves deviennent réalité.

Harry Styles aurait lancé sa propre ligne de cosmétiques et de parfums.

Ce n’était qu’une question de temps avant que le chanteur de ‘Watermelon Sugar’ n’entre dans l’industrie de la beauté. Harry s’est déjà imposé comme une icône de la mode. Qu’il porte une robe sur la couverture de Vogue ou qu’il porte un boa en plumes, Harry a un style qui lui est propre.

Selon des documents obtenus par US Weekly, Le policier l’acteur a déposé des documents sous son nom complet Harry Edward Styles pour commencer la « vente en gros de parfums et de cosmétiques ». L’ancienne star de One Direction est répertoriée comme directeur de la société, nommée Pleased As Holdings Limited, aux côtés de son assistante exécutive de longue date, Emma Spring.

Harry Styles a déposé une marque pour sa propre ligne de parfums et de cosmétiques. Photo: JMEnternational / JMEnternational pour les BRIT Awards / Getty Images, @jennynails via Instagram

Les fans ont également constaté que la nouvelle société partageait la même adresse qu’Erskine Records Ltd, le label d’enregistrement de Harry, qui, selon The Sun, vaut 28,79 millions de livres sterling. Fondamentalement, cela signifie se préparer pour le parfum Harry Styles (pour info, apparemment, Harry sent le Tobacco Vanille de Tom Ford), le vernis à ongles, le baume à lèvres et plus encore. Prends juste tout notre argent, Harry!

Bien sûr, une fois que la nouvelle a été publiée par un compte de fans populaire de Harry Styles, ses fans sont entrés en effondrement. Un tweeté: « PARFUM ET COSMÉTIQUE ?? FERMER RN OH MON DIEU IM SI EXCITÉ. HARRY MAKEUP LINE ??? TOUT LE MONDE CRI ET CRI ET MANIFESTÉ AVEC MOI OU AUTRE. »

Un autre ajouté: « Attendez que les harries vendent chaque produit dès que nous savons de quelle entreprise il s’agit. » Tandis qu’un troisième a déclaré: « Le seul maquillage et parfum que j’utiliserai maintenant ty v beaucoup. »

Harry est répertorié comme administrateur d’une nouvelle société, pour les parfums et les cosmétiques, à compter du 25 mai. La société est nommée «PLEASED AS HOLDINGS LIMITED» à partir de maintenant 👀 pic.twitter.com/m3R5w5CPfp – Mises à jour de Harry Styles. (@TheHarryNews) 28 mai 2021

Malheureusement, nous ne savons pas quand nous pourrons officiellement acheter des cosmétiques Harry Styles, mais d’ici là, commençons tous à économiser nos pièces.

