Harry Styles a confirmé le spectacle au Mexique: quand est-ce, comment obtenir des billets et des prix

MUSIQUE

L’ancien One Direction sera en tournée en Amérique latine et a confirmé de nouvelles dates. Voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets.

©Getty imagesHarry Styles revient sur scène

Harry Styles Il fait partie des artistes qui n’ont cessé de surprendre ses fans ces derniers jours après avoir annoncé sa tournée en Amérique latine. Désormais, l’ancien des One Direction a confirmé ses shows sur le sol mexicain après l’avoir annulé en 2019 en raison de la pandémie de coronavirus pour présenter son album ‘Fine Line’.

Dans ce sens, modes a confirmé les dates de présentation et les lieux, ce qui excite ses milliers de fans du Mexique et de tout le continent. A travers ses réseaux sociaux, l’artiste a raconté : « Je suis très heureux d’annoncer que Love On Tour 2022 arrive enfin au Royaume-Uni, en Europe et en Amérique du Sud. Je suis tellement excité de te voir. Merci je t’aime’.

Quand Harry Styles joue-t-il au Mexique ?

L’ancien One Direction sera sur le sol mexicain les 20 novembre, 22 novembre, 24 novembre et fermera le 25 novembre dans différents états de la république. Autre surprise, il ne sera pas seul mais sera accompagné du chanteur KOFFEE, qui a remporté un Grammy du meilleur album reggae, ses concerts seront donc encore plus spectaculaires.

Ils seront même présents Arlo Parks, Mitski et Wolf Alice.

Dans quels états du Mexique Harry Styles donnera-t-il son show ?

Le premier rendez-vous de novembre, ce sera au VFG Arena de Guadalajara, le 22 à la Monterrey Arena et pour clôturer en beauté les 24 et 25 novembre sera présenté au Foro Sol à Mexico.

Prix ​​des billets Harry Styles au Mexique 2022

ticketmaster Il a de nouveau lancé la vente de billets Harry Styles au Mexique et voici les prix des billets Foro Sol en CDMX. Pour le moment, ils ne sont disponibles que dans General B et Orange C.

Vert C : 427 €

Orange C : 534 €

Vert B : 677 €

Orange B : 974 €

Champ général B : 1 194 €

Vert A : 1107 €

Orange A : 1307 €

Niveau E : 1607 €

Niveau D : 1 907 €

Niveau C : 2107 €

Niveau B : 2 607 €

Niveau A : 3107 €

Fosses A et B : 4 000 €

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂