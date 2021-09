Les fans de Harry Styles reprochent au chanteur d’avoir donné le mauvais exemple aux spectateurs avec son « Whale Blow ».

MISE À JOUR: Cela ne s’est produit que le premier soir de la tournée et Harry Styles ne l’a plus fait depuis.

Harry Styles fait face à des réactions négatives à propos de ses singeries controversées de crachement à la date d’ouverture de l’étape américaine de sa toute nouvelle tournée.

Au cours du week-end (4 septembre), Harry Styles a finalement donné le premier concert de son L’amour en tournée visiter. Harry a annoncé la tournée pour la première fois en novembre 2019 à l’appui de son deuxième album Fine ligne. Il devait initialement commencer en septembre 2020 au Mexique. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, Harry a dû reporter et reprogrammer la majorité des spectacles.

Maintenant, la tournée de Harry s’est ouverte à Las Vegas pour des critiques dithyrambiques. Cependant, il est également critiqué pour avoir craché de l’eau sur scène.

LIRE LA SUITE: La tournée américaine de Harry Styles exigera des fans qu’ils fournissent une preuve de vaccination ou un test COVID négatif

Harry Styles a appelé pour avoir craché de l’eau sur scène en tournée au milieu de la pandémie. Photo : Ian West / PA Images / Alamy Banque D’Images, Photo Stock, @cryinginaroom via Twitter

Pendant le concert, Harry a sorti chacun de ses mouvements de signature, y compris son tristement célèbre » Whale Blow « . Ce segment des concerts de Harry l’implique à boire de l’eau puis à la cracher en l’air à proximité de son public. Dans des circonstances normales, les fans le perdent chaque fois que Harry le fait mais, à la lumière de COVID-19, les gens l’appellent pour cela.

Une personne a tweeté : « Je t’aime tendrement. Mais c’est Covid. S’il vous plaît, arrêtez de prendre un verre dans des bouteilles d’eau, puis de le jeter sur les gens et de faire la baleine. C’est… une quantité incroyable de germes. Je sais que la plupart d’entre nous vous laisseraient cracher dedans nos bouches, mais peut-être le retirer pour cette tournée ? Pas de haine. »

Un autre a ajouté: « Alors Harry Styles a fait la baleine lors de son premier spectacle en tournée comme un imbécile crachant de l’eau et potentiellement sur une foule … au milieu d’un panasonic … est-ce que cet homme oublie? »

Je t’aime beaucoup. Mais c’est Covid. S’il vous plaît, arrêtez de prendre un verre dans des bouteilles d’eau, puis de le jeter sur les gens et de faire la baleine. C’est… une quantité incroyable de germes. Je sais que la plupart d’entre nous vous laisseraient cracher dans nos bouches, mais peut-être le retirer pour cette tournée ? Pas de haine. ??

Alors Harry Styles a fait la baleine lors de son premier spectacle en tournée comme un mort crachant de l’eau et potentiellement sur une foule… au milieu d’un panasonic… cet homme oublie-t-il ?

je suis un directeur mais cher dieu ?? Harry vient de cracher devant la foule ? au milieu de la pandémie et il est félicité à cause de cela? comment tf

s’il n’avait pas bu de la bouteille d’eau au préalable et gardé sa salive pour lui juste pour une tournée entière, ce ne serait pas un problème, alors ne venez pas pour moi

Vous pouvez me désabonner si vous voulez ou n’êtes pas d’accord avec moi

Cela a absolument tout à voir avec Harry

Il baise de l’eau SPIT au milieu d’une pandémie et ses fans le félicitent pour cela

Alors que les garçons ne peuvent même pas organiser un petit concert et ont été traînés par un panneau d’affichage pour avoir vacciné https://t.co/fIttkAWm0L pic.twitter.com/awoywjlgcN

– alors montre-moi namkookember (@di_army7) 5 septembre 2021