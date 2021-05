Harry Redknapp arrive sur le plateau pour une apparition au cinéma à Eastenders

L’ancien patron des Spurs, 74 ans, a été accueilli par des acclamations et des applaudissements à son arrivée pour son premier jour de tournage sur le feuilleton de la BBC, des initiés disant au Daily Mirror que lui et Danny Dyer se sont immédiatement entendus.

Harry a rejoint le casting en tant qu’associé de Mick Carter, joué par Dyer, 43 ans, et le couple s’est installé dans leurs rôles, riant et plaisantant entre les prises.

Dyer est un fan des Spurs et est ravi de travailler aux côtés de Harry, qui a joué pour l’équipe de jeunes du club dans les années 1960 et est revenu en tant que manager entre 2008 et 2012.