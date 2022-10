Harry Potter : Tom Felton se moque d’Emma Watson et s’excuse

CÉLÉBRITÉS

L’acteur qui incarnait Draco Malfoy s’est souvenu d’une anecdote sur le tournage de The Philosopher’s Stone. Pour cette raison, il a dû s’excuser auprès de l’interprète d’Hermione Granger.

© GettyTom Felton s’est souvenu d’une anecdote avec Emma Watson.

Depuis que Harry Potter Sorti en salles en 2001, les anecdotes sur le plateau semblent interminables. À partir des romans jeunesse de JK Rowling, une saga cinématographique passionnante s’est développée avec huit films qui ont réussi à capter l’attention des fans. Et c’est que, en plus de l’intrigue purement fantastique, ce sont ses propres acteurs qui ont captivé le public avec sa croissance à l’écran. Tom Feltonacteur qui a joué Drago Malefet il s’en souvient très bien.

Récemment, l’artiste a publié son livre intitulé Au-delà de la baguette : la magie et le chaos de la croissance d’un sorcier. De cette façon, il a été encouragé à révéler ses souvenirs les plus marquants au cours de la décennie où il a travaillé avec ses fidèles compagnons. Et bien qu’il ait montré une grande chimie avec des personnages comme Daniel Radcliffe (Harry Potter) ou Rupert Grint (Ron Weasley), la vérité est que le duo préféré des fans est avec Emma WatsonHermione Granger.

À plus d’une occasion, il a été question d’une éventuelle romance entre les deux acteurs. Après avoir précisé que rien de romantique ne s’était passé entre eux, puisqu’ils étaient devenus presque comme des frères, Tom a de nouveau fait référence à Emma. Elle l’a fait dans son livre où elle a rappelé une situation dans laquelle il s’est moqué d’elle : «Je suppose que nous pensions que nous étions un peu plus cool. Nous passions notre temps libre ensemble à écouter de la musique rap, alors quand Josh et moi avons appris qu’Emma, ​​9 ans, avait monté un petit spectacle de danse dans sa loge, qu’elle voulait nous présenter à l’heure du déjeuner, car c’était, espérons-le, nous étions dédaigneux”.

A propos de cette anecdote sur le tournage de Harry Potter et la Pierre Philosophale a insisté : «Nous avons ri au spectacle d’Emma, et les rires devenaient de plus en plus forts pendant qu’elle dansait. Nous étions juste un gâchis, en grande partie par maladresse et parce que nous pensions que les taquineries étaient cool, mais Emma était visiblement bouleversée par notre réaction irréfléchie. Je me sentais un peu stupide, et à juste titre.”.

Ainsi, Tom Felton -qui entretient aujourd’hui une belle relation avec l’actrice d’Hermione Granger- a conclu : « Je me suis excusé et Emma a accepté mes excuses. Ils sont tous passés à autre chose. C’était juste un acte stupide d’adolescent irréfléchi, le genre de chose qui arrive tous les jours. Alors pourquoi ce moment est-il resté dans ma mémoire ? Pourquoi est-ce si douloureux que je m’en souvienne ?”.

